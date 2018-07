Fernando Tejero lanza "El penalti más largo del mundo"

Actualizado 26/12/2009 18:56:49 CET

MADRID, 26 Dic. (OTR/PRESS) -

Antena 3 emite este domingo a las 22.00 horas la comedia española "El penalti más largo del mundo", protagonizada por Fernando Tejero, Marta Larralde y María Botto, bajo la dirección de Roberto Santiago. Una vez más, el contenedor cinematográfico de la cadena privada, El Peliculón, vuelve a apostar por cine nacional.

Fernando es el portero suplente de una equipo de fútbol de tercera regional. En toda la temporada no ha jugado ni un solo minuto, pero en el último partido de la liga, el portero titular se lesiona y el árbitro señala un injusto penalti en contra. Hay que repetir el penalti una semana después y Fernando, el portero suplente, tiene que ponerse bajo los palos. Ahora todo depende de él. Si para el penalti, el equipo subirá de categoría por primera vez en su historia. Si no, todo el esfuerzo de una año no habrá valido de nada.

No es la primera vez que Fernando Tejero, que se hizo tremendamente popular gracias a la serie "Aquí no hay quien viva", da su salto a la gran pantalla con una comedia ambientada en un campo de fútbol, ya que ya lo hizo con la exitosa "Días de fútbol" en 2003. Dos años más tarde, se estrenó esta otra comedia que también tiene como protagonistas a Tejero y al deporte rey. Pero, lejos de convertirse en una tenaz parodia sobre la sociedad actual como ya hizo en su día "The Full Monty", la película acaba siendo una simple comedia costumbrista hecha a medida para el lucimiento del protagonista.