Jay Leno: "Estaría bien que me diera un ataque en medio de una grabación y que fuera el final de todo"

Actualizado 10/12/2008 20:43:06 CET

LOS ANGELES, 10 Dic. (OTR/PRESS) -

Jay Leno Lleva toda una vida dedicado al mundo del espectáculo y casi 17 años al frente de 'The Tonight Show', uno de los espacios más emblemáticos de la televisión estadounidense. Durante años ha estado en la segunda franja de horario de máxima audiencia, dando paso a 'The Late Show', presentado por Conan O'Brian. Ahora, O'Brien se hará cargo de 'The Tonight Show' y Leno presentará el primer programa del género actualidad/humor en emitirse a las 10 en punto de la noche.

"Hace diez años, esto no habría tenido ningún sentido", explicó Leno hoy en rueda de prensa. "Los programas de las diez en punto eran asesinos.... Pero parece que este era el momento ideoneo para esto", apuntó sobre el actual mercado televisivo, también más competitivo en los EE.UU. "¿Lo habría hecho al comienzo de mi carrera? No, pero después de 17 años en 'The Tonight Show', es divertido hacer algo diferente", dijo en declaraciones a Variety recogidas por Otr/press.

Curiosamente, ahora su nuevo horario, también dará paso a O'Brien, ya que el nuevo programa de Leno precederá a su hasta ahora espacio. En este sentido, Leno espera servir de entrada a su antiguo programa tan bien como lo ha hecho hasta ahora con 'The Late Show'. "Es justo decir que nuestro programa a las 23.30 ('The Tonight Show') lo hace mejor que muchos de lso que se emiten a las 22.00", explicó el presentador. "Siempre le he dado a Conan un buen pie de entrada desde mi espacio en el pasado y lo continuaré haciendo en el futuro". En este sentido, O'Brien celebró que su relación con Leno vaya a continuar porque está "en deuda" con él.

Ben Silverman, uno de los directores de NBC Entertainment/Universal Media Studios, se mostró entusiasmado con la nueva apuesta que hará la cadena emitiendo un programa del tipo del que se suele emitir en 'late night' pero en 'prime time'. Después de elogiar su estilo, celebró la oportunidad de que Leno pueda hacer "lo mejor que sabe". El presentador, por su parte, preguntado sobre si "esperan vencer a 'CSI' o a otros programas de las 22.00 horas", contestó: "No en el primer enfrentamiento... Pero podemos hacer cuatro o cinco programas con el prespuesto que cuesta hacer uno de esos episodios", argumentó.

Después de muchos rumores sobre cuál sería el futuro del presentador, y tentado por la ABC de Disney, finalmente el presentador optó por permanecer en la NBC y emprender un proyecto que será histórico. "En un principio no me iba a quedar en la NBC", confesó Leno, aunque añadió: "Conozco la NBC, conozco la gente con la que trabajo y eso... sencillamente hace que sea más fácil". Pero desde luego lo que ha demostrado que es un animal televisivo es asegurar que moriría con las botas puestas: "Estaría bien que me diera un ataque durante una grabación y que fuera el final de todo".