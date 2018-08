Jordi Mollá se incorpora a la 2ª temporada de Jack Ryan, la serie de Amazon

Actualizado 07/08/2018 16:41:54 CET

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El actor español Jordi Mollá se une a la segunda temporada de Jack Ryan de Tom Clancy, que verá la luz el 31 de agosto en Amazon Prime Video. Mollá se pondrá en la piel de Nicolás Reyes, un poderoso y carismático líder de un país sudamericano.

Junto al intérprete catalán, Jovan Adepo (Leftovers), Cristina Umaña y Francisco Denis (Narcos) se unirán al elenco como habituales de la serie, según ha anunciado Amazon Studios en un comunicado.

Además, entre los miembros habituales de la serie, coproducida por Paramount Television y Skydance Television, se encuentran Noomi Rapace (The Girl with the Dragon Tattoo, Prometheus), cuya incorporación fue anunciada en San Diego Comic-Con, Michael Kelly (House of Cards) y John Hoogenakker (Colony).

La plataforma ha adelantado algunos detalles sobre los nuevos personajes de esta nueva entrega, en la que Jack Ryan se enfrentará a un peligroso y decadente régimen democrático en Sudamérica.

Noomi Rapace encarnará a Harriet "Harry" Baumann, una agente de la BND (Inteligencia Secreta Alemana) altamente capaz, inteligente y encantadora, que se cruza con Jack Ryan en Sudamérica.

Michael Kelly hará el papel de Mike November, un inteligente y experimentado oficial de campo de la CIA que trabaja con Jack Ryan y Jim Greer durante la nueva temporada.

John Hoogenakker será Matice, un americano duro y divertido que trabaja en operaciones encubiertas para la CIA. Al principio escéptico de lo que parece ser un oficinista, rápidamente desarrolla un nuevo respeto por Jack Ryan después de ver cómo se las arregla sobre el terreno.

Jovan Adepo dará vida a Marcus, un ex tripulante especial de la Marina que ahora repara barcos. Su vida da un giro cuando un viejo colega le ofrece una posición crítica en una operación encubierta.

Cristina Umaña encarnará a Gloria Bonalde, una mujer que compagina sin miedo su carrera política con las exigencias de la maternidad. Ella es carismática, segura de sí misma y muestra un coraje antinatural y un fuerte compromiso moral en el mundo caótico y sobrecargado de nuestra historia.

Por último, Francisco Denis interpretará a Ubarri, un alto funcionario del gobierno en un país sudamericano que desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la temporada.