Juanma Castaño ficha por #Vamos, la nueva marca deportiva de Movistar+

Actualizado 07/08/2018 16:21:50 CET

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presentador y periodista Juanma Castaño es el primer fichaje del #Vamos y se convierte en el nuevo rostro del deporte de Movistar+. Este nuevo proyecto deportivo verá la luz el próximo mes de septiembre.

El periodista ha afirmado en un comunicado que afronta esta temporada con "gran ilusión" porque va a trabajar "en lo que más me gusta". "Me gustan todos los deportes y lo que de verdad me motiva son las grandes citas: La Champions, LaLiga, Wimbledon, el Tour, Super Bowl, Roland Garros", explica Castaño. Todas estas competiciones estarán disponibles en Movistar+ ya que la plataforma adquirió recientemente los derechos de su emisión.

Durante la presentación, Castaño ha hablado sobre sus ídolos deportivos que le han marcado su trayectoria como periodista. "Rafa Nadal es un referente, aprendo con él cada día. En fútbol me quedo con Xavi, ha sido una delicia verle jugar en vivo. Y en ciclismo, crecí viendo Induráin, fui de la generación que se pasaba las tardes pegada al televisor siguiendo sus gestas en el Tour", ha contado el presentador.