Movistar+ estrenará "de golpe" en VOD las nuevas temporadas de Radio Gaga, El Puente, Tabú o Cuando ya no esté

Actualizado 12/09/2018 13:30:41 CET

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La emoción de Radio Gaga, las reflexiones de Tabú con Jon Sistiaga, la curiosidad de Iñaki Gabilondo y su Cuando ya no esté, las estrategias para construir El puente, el regreso de Mercedes Milá con Scott & Milá o las carreras con historia de Maraton Man. Son solo algunas de las propuestas para el entretenimiento de #0 y Movistar+, cuyos responsables han anunciado además que las temporadas completas de todos estos programas podrán verse bajo demanda desde el día de su estreno.

De cara a la próxima temporada, Movistar+ también incluye varias novedades como Canciones que cambiaron el mundo, un programa que repasará la importancia de la música a lo largo de la historia de la mano de Zahara, y la llegada a la televisión de La Script, el espacio cinéfilo que María Guerra y Pepa Blanes popularizaron en las ondas.

De los creadores de POP, una historia de música y televisión, el programa más consumido de la historia de #0, llega Canciones que cambiaron el mundo. La cantante andaluza Zahara será la conductora de este espacio que repasará diferentes épocas a través de los temas que irremediablemente las marcaron. "Es una serie documental que demuestra que la música no es solo entretenimiento, sino parte transformadora de nuestra cultura", ha explicado Zahara, que contará con el testimonio de Rozalén, Miss Cafeína, Rayden y Marlango, entre otros compañeros.

El programa abarcará cuatro grandes ámbitos: feminismo, LGTBI, migración y revolución. La artista ubetense puso un ejemplo de lo que una canción puede significar para cada época. "En 1965, Otis Redding compuso el tema Respect con un significado, el del hombre pidiendo respeto a la mujer cuando llegaba a casa, pero cuando Aretha Franklin la hizo suya... transformó completamente todo lo que decía". En efecto, se convirtió en un himno feminista.

CAPÍTULO CERO Y MUCHO MÁS

Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes comandan otra de las grandes apuestas de Movistar+ para el entretenimiento esta temporada. Se trata de Capítulo 0, un conjunto de sketches seriados que llevan como sello su inconfundible humor chanante. Los cinco capítulos, de 25 minutos cada uno, ya están disponibles en la plataforma.

También hay espacio para el docureality que presenta Paula Vázquez. El puente volverá con su segunda temporada, rodada en la Bahía de Ha-Long (Vietnam), el próximo domingo 23 de septiembre. Será la primera vez en España que un reality lance a la vez todos sus programas: ocho, en este caso. Más allá de esta novedad, El puente conservará "esa imagen de cine que lo que lo caracteriza y habrá muchas sorpresas", ha confesado su presentadora.

Iñaki Gabilondo, por su parte, dará una vuelta de tuerca a su Cuando ya no esté, que esta temporada, al contrario que en las anteriores, fija su atención dentro de nuestras fronteras. "He conocido a los grandes investigadores internacionales. Ahora quiero volcar todo lo que he escuchado en los científicos jóvenes de nuestro país", ha resumido el periodista guipuzcoano.

Tabú también vivirá una entrega con cambios. Jon Sistiaga abordará siete entregas basadas en los siete pecados capitales. Pero el presentador matiza: "No va a ser al estilo Seven, la película de Brad Pitt y Morgan Freeman. No habrá casos de lujuriosos, perezosos, ni soberbios, sino que vamos a tratar de desmontar algunos mitos".

"UN FESTIVAL DE EMOCIONES"

En Radio Gaga volverán a aflorar sentimientos como "la emoción y la ternura", ha destacado Fernando Jérez, director de #0 y Producción propia de Movistar +. Con esos ingredientes, el espacio conducido por Manuel Burque y Quique Peinado tratará de volver a ser "el mejor programa de la tele", tal como lo define Burque.

"Ha sido tal festival de emociones que no hemos tenido tiempo de procesarlas", ha asegurado el gallego acerca de una temporada que explorará seis nuevas localizaciones y realidades "que habitualmente están fuera de los medios" y que comienza su rodaje en apenas una semana. Primera parada: el barrio de Chueca.

En cuanto a Maraton Man, el programa para amantes del running y las historias que lo acompañan, Raúl Gómez vuelve con fuerzas renovadas. "Mis piernas están mejor que nunca", ha asegurado el presentador, que esta temporada se embarca en aventuras tan dispares como sus viajes a Zimbabue, Rumanía o Estados Unidos. "Si fuese un cantante, diría que es mi disco más maduro", ha explicado. En noviembre, el resultado con la emisión de los nuevos capítulos.