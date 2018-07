'Operación triunfo' calienta motores con la emisión de los 'castings' en 'prime time'

MADRID, (OTR/PRESS)

Vuelve el pionero de los 'talent-shows': 'Operación triunfo'. A partir del martes (21.30 horas), los 'castings' servirán para ir abriendo boca hasta que el próximo martes Telecinco comience a emitir las galas. Las pruebas de selección de las que saldrán los 18 concursantes servirán de antesala a las emisiones de 'prime time' y darán un descanso a 'Escenas matrimonio'. Jesús Vázquez también se está preparando para el nuevo 'OT', que estrenará un plató con capacidad para 1.600 personas. "Voy a tener que hacer también técnica vocal" para conseguir callar al público, bromeó el presentador.

Jesús Vázquez terminó el jueves pasado en 'Supervivientes' y la próxima semana comenzará a presentar la nueva edición de 'Operación triunfo', la tercera a la que se pone al frente. Demasiados 'realities' para un solo presentador, que decidió no saber muchos detalles del nuevo antes de que terminara el anterior. "Pedí que no me contaran mucho para no estar en dos historias a la vez", explicó Vázquez. Asimismo, incidió en las que, a su juicio son la clave del programa: que a pesar de que es un programa de telerrealidad, no se ahonda en la "parte íntima y personal" de los concursantes.

Telecinco ha dejado pasar más tiempo entre la última y la nueva edición de 'Operación triunfo'. Cerca de un año y medio en el que en la competencia se han estrenado muchos 'talent-shows' ('Factor X', 'Tienes talento'...) pero Vázquez cree que aún queda un hueco para "el original". "El descanso le va a venir bien, todo el mundo ha tenido opción de mostrar sus alternativa a 'Operación triunfo' y ahora veremos lo que ocurre", consideró el presentador en entrevista a Otr/press.

Entre las principales novedades que traerán las galas a partir del martes 8 de abril será el nuevo plató, que estará en Barcelona en lugar de Madrid y que albergará más público que nunca. "Hacer callar a 1.600 personas va a ser complicado, por muy buenos regidores que tenga. cuando los fans se ponen de mal humor, se enfadan, quieren pitar al jurado o gritar a su ídolo, no hay quien les calle", aseguró. En este sentido, consideró: "Tendré que hacer también técnica vocal (al igual que los cantantes). Es complicado para mí pero también es apasionante y un reto", apuntó.

La otra gran novedad de esta edición es el nuevo y flamante director de la Academia de 'OT', un ex profesor que durante bastante tiempo ha estado ligado a otra cadena y que recientemente regresó con 'Tú sí que vales': Ángel Llàcer. Al respecto, Jesús Vázquez opinó: "Me parece maravilloso que vuelva; me reía muchísimo con él en las clases y en el chat. Es muy histriónico y muy payaso, le va a dar mucha frescura y mucha chispa al programa".