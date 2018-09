Primeras imágenes de The Romanoffs, la nueva serie de Matthew Weiner (Mad Men)

Actualizado 31/08/2018 18:30:07 CET

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Amazon Prime Video estrena los dos primeros capítulos de The Romanoffs, la serie creada por el nueve veces ganador del Emmy Matthew Weiner, el viernes 12 de octubre con nuevos episodios. A la espera del estreno, la plataforma ha lanzado varias fotos de los dos primeros episodios de la serie que revelan nuevos detalles.

The Romanoffs cuenta ocho historias diferentes sobre personas que se creen descendientes de la familia real rusa. La primera imagen es un fotograma del primer episodio, The Violet Hour. La foto presenta a dos de los protagonistas del capítulo, Marthe Keller y Aaron Eckhart, dando un paseo junto a su mascota.

En otra de las imágenes, el personaje interpretado por Ines Melab, la ama de casa de Keller, quita el polvo a una elegante lámpara bajo la atenta mirada de su jefa en su casa en París. Esta propiedad solariega será la clave del futuro de una familia.

Después de la emisión del primer episodio, será el turno de The Royal We. Una de las fotos adelanta al protagonista del día, un matrimonio estancado conformado por Kerry Bishe y Noah Wyle, que buscará sus propias tentaciones para salir de la rutina. En la otra imagen Corey Stoll y Janet Montgomery vigilan a alguien desde el coche.

El viernes 19 de octubre llega House of Special Purpose, en el que una estrella de cine y un director se enfrentan en una batalla por lo que es real. Protagonizada por Christina Hendricks, Isabelle Huppert, Jack Huston, Mike Doyle y Paul Reiser.

El siguiente viernes, Amazon estrenará Expectation. En un solo día en la ciudad de Nueva York, una mujer se enfrentará a todas las mentiras que ha dicho. Amanda Peet, John Slattery, Emily Rudd, Jon Tenney, Mary Kay Place y Michael O'Neill encabezan el reparto.

Bright and High Circle es el título del episodio que se estrenará el viernes 2 de noviembre. En él, un amigo de confianza bajo sospecha pone a prueba la lealtad de una comunidad muy unida. Este episodio estará protagonizado por Diane Lane, Ron Livingston, Andrew Rannells, Cara Buono y Nicole Ari Parker.

El viernes 9 de noviembre llega a la plataforma Panorama, que tiene lugar en la ciudad de México donde un reportero idealista se enamora de su misterioso tema. Juan Pablo Castañeda, Radha Mitchell y Griffin Dunne darán vida a los protagonistas.

El penúltimo episodio, End of the Line verá la luz el viernes 16 de noviembre y estará encabezado por Kathryn Hahn, Jay R. Ferguson, Annet Mahendru y Clea Duvall. En un viaje al extranjero para seguir su legado, una pareja se enfrenta a la destrucción.

Esta entrega de The Romanoffs finaliza con The One That Holds Everything, cuyo estreno será el viernes 23 de noviembre. En el broche final un hombre intenta escapar de una maldición familiar. Protagonizada por Hugh Skinner, Adèle Anderson, Hera Hilmar, Ben Miles y JJ Feild.