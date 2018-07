Ryan Murphy revela cómo hubiera sido el final de Glee con Cory Monteith

Actualizado 26/12/2013 12:30:48 CET

Foto: FOX

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

"Para mí, Cory era el principio y el final de la serie". Así de explícito se mostró el creador de Glee, Ryan Murphy, sobre cómo hubiera sido el desenlace de la ficción de la FX si Monteith no hubiera muerto.

El pasado julio familiares y amigos organizaron un evento privado para rendir homenaje a Cory Monteith. Un acto en el que varías personas dedicaron numerosas palabras de afecto a la estrella de la comedia musical.

Así, Ryan Murphy aprovechó su intervención para elogiar a Monteith y revelar cómo hubiera sido el final de la ficción si Cory Monteith siguiera con vida, según ha publicado Entertainment Weekly.

"Para mí Cory era a la vez el principio y el final de Glee", desvela Murphy. Y es que el actor ya hizo su aparición en la primera escena del capítulo piloto de la serie. "Ninguno de nosotros, sabíamos muy bien lo que hacíamos. Al final de la primera toma, vi a Cory un poco inseguro, pero él se acercó a mí con una gran sonrisa y dijo 'esto va a ser divertido'", afirmó.

Pero Monteith no solo hubiera sido el protagonista de la primera escena, sino también de la última. "El final de Glee es algo que nunca he compartido con nadie, pero siempre lo he sabido", afirmó hace meses el creador de la serie en declaraciones que ahora salen a la luz.

"Al final de la sexta temporada, Lea Michele se habría convertido en una gran estrella de Broadway, era el papel para el que había nacido", explica Murphy. "Finn sería un profesor, felizmente afincado en Ohio que había dejado de ser un fracasado".

"La última línea de diálogo sería así: Rahcel regresa a Ohio y entra en el Glee Club de Finn. '¿Qué estás haciendo aquí?', y ella respondería 'Estoy en casa'. Fundido a negro. Fin", desvela Ryan Murphy.

"CORY ME AYUDÓ A CONVERTIRME EN UN PADRE"

Además de revelar el final de Glee, Ryan Murphy no dudó en dedicar numerosas palabras de elogio para el que fuera su gran estrella en la serie.

"Cuando empezamos, el nunca había bailado ni cantado, pero a partir de su primera audición, el se convirtió en un verdadero cantante y bailarín", recuerda Murphy. "Era un líder natural".

Así, Murphy cuenta como, desde el principio, siempre tuvo una relación padre-hijo con Cory. "Yo al principio no sabía cómo hacerlo, era algo no quería. Él venia de un hogar roto, y era un chico que necesitaba mucho cariño".

"En definitiva, Cory fue una especie de ruedines de bicicleta que me ayudó a convertirme en el padre que ahora soy con mi propio hijo", concluyó.

Glee regresa a Fox el 25 de febrero de 2014 con el último episodio de su quinta temporada.