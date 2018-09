Sky estrena Patrick Melrose, la serie de Benedict Cumberbatch sobre adictos para adictos

Actualizado 17/09/2018 13:34:17 CET

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este martes 18 de septiembre llega a Sky Patrick Melrose, la serie en la que Benedict Cumberbatch (Sherlock) da vida a un aristócrata inglés alcoholico y heroinómano. Con motivo de la ficción, trabajo que le ha valido la nominación al Emmy como Mejor Actor de Miniserie, la plataforma ha realizado un estudio sobre la adicción a las series de los españoles que, entre otras conclusiones, señala que el 70% de los consultados se considera adicto.

Aunque el 66% de los encuestados admite sentir ansiedad por ver qué ocurre en el próximo capítulo, el psicólogo y guionista David Pulido puntualiza que el enganche por el contenido televisivo "no es un trastorno", ni una "patología". "No tiene efectos secundarios y no es una conducta incompatible con otras", ha explicado durante la presentación de la serie celebrada este lunes en Madrid.

Pulido, guionista de la premiada Tarde para la ira, aclara que la necesidad de ver series "es una conducta social" y a veces solo es "un problema de control y de ponerse límites". De hecho, 6 de cada 10 españoles reconocen que se quedan viendo una serie aunque pierdan horas de sueño, un 17% admite haber llegado tarde al trabajo por ver un capítulo de más y un 35% ha cancelado un viaje por seguir consumiendo series.

NARCISISTA, ESQUIZOIDE Y ALCOHÓLICO SUICIDA

"Los comportamientos de adicción son aprendidos muchas veces en el seno familiar", aclara el psicólogo. Y es que, Patrick Melrose es un rico heredero dependiente del alcohol y a toda clase de drogas debido a una infancia traumática marcada por la figura de su autoritario padre.

A raíz de la muerte del padre, interpretado por Hugo Weaving (Matrix, El señor de los anillos), el protagonista se sumerge en un círculo vicioso marcado por la autodestrucción, la recuperación y la recaída. La serie muestra su proceso de enfrentarse a su problema "admitiendo" su adicción e "intentando ver por qué le pasa esto, cuáles son los desencadenantes y cuando empieza a identificarlos es cuando puede empezar a salir del problema", señala el guionista.

"La madre de Patrick lo que le enseña es a evadirse bebiendo o teniendo conductas que no son buenas" por lo que "él aprende a enfrentarse a la realidad con conductas de evasión", señala Pulido sobre el personaje encarnado por Jennifer Jason Leigh (Los Odiosos Ocho, Twin Peaks).

CINCO NOMINACIONES A LOS EMMY

El protagonista de la serie, nominada a cinco premios Emmy, se define a si mismo como "narcisista, esquizoide y alcohólico suicida". "Francamente es mi ídolo", bromea el actor y humorista Quique San Francisco durante el evento. "Es un personaje fascinante con un dolor terrible y conductas absolutamente enajenadas", apunta Pulido.

Por su parte, el director de desarrollo de negocio de Sky en España, David Nuñez, afirma que Patrick Melrose "es una serie dramática" pero con "un punto de humor ácido e irónico". Nuñez recomienda ver la serie en versión original por su "toque británico de humor".

El guión corre a cargo de David Nicholls y está basado en la novela homónima semiautobiográfica de Edward St. Aubyn. Los cinco episodios que forman esta miniserie, dirigida por Edward Berger, están dedicados a cada uno de los libros del escritor británico.

Junto a Cumberbatch, encabezan el reparto Anna Madeley (The Crown), Blythe Danner (Los Padres de Él), Allison Williams (Girls), Pip Torrens (The Crown), Jessica Raine (Llama a la Comadrona), Prasanna Puwanarajah (Doctor Foster), Holliday Grainger (Strike), Indira Varma (Juego de Tronos) y Celia Imrie (Bridget Jones' Baby).