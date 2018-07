SundanceTV: Las mejores series de los lugares más insólitos

Actualizado 29/06/2018 10:58:00 CET

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

SundanceTV adelanta sus apuestas hasta final de año. La tercera temporada de 'En la sombra'; la ingeniosa y cinéfila sátira sobre Corea del Norte, 'Kim Kong'; la serie australiana que explora el submundo de los grupos ultra, 'Romper Stomper'; o el drama climático que ha arrasado en Bélgica y Holanda, 'Inundación', son algunas de las apasionantes series y miniseries que aterrizarán en el canal próximamente.



EL RÉGIMEN COREANO EN KIM KONG

La primera en llegar a SundanceTV es King Kong, que se estrenará este domingo 1 de julio a las 22.30 horas. La miniserie de tres episodios mezcla a partes iguales política, humor y actualidad, en el marco de una dictadora coreana. El protagonista, un director de cine, tendrá que lidiar con un personal inepto, con un equipo que data de la Guerra Fría y con las desequilibradas exigencias del líder supremo.

TRAICIÓN, VENGANZA Y ... ABOGADOS

Entre julio y agosto llega la 1ª y 2ª temporada de 'Striking out', las serie de abogados que se llevó el premio a la Mejor interpretación femenina para Amy Huberman en los Irish Film & Television Academy Awards.

El mundo de la abogada Tara Rafferty se desmorona la noche en la que, tras celebrar su despedida de soltera a pocos días de su enlace, descubre a su novio en la cama con otra mujer. Dispuesta a rehacer su vida, Tara abandonará el prestigioso bufete en el que trabaja y asumirá los casos legales que le unían a su expareja, estableciéndose por su cuenta.

THE BEST DAY OF MY LIFE

SundanceTV estrena su primer documental de producción propia, 'The Best Day of My Life'. Dirigido por Fernando González Molina ('Palmeras en la nieve', 'El guardián invisible'), sigue la lucha y superación de personas de distintas nacionalidades que convergen en la celebración del World Pride 2017 de Madrid.

Los protagonistas, algunos de ellos provenientes de países en los que las identidades LGTB son ilegales, comparten sus historias personales de superación y reúnen en Madrid para vivir con alegría y reivindicación el Orgullo.

EL COLAPSO DE LA INUNDACIÓN

Inundación llegará en el mes de septiembre a SundanceTV, la serie narra las secuelas de una super-tormenta que inunda por completo a Países Bajos y Bélgica.

Esta ambiciosa co-producción belga y holandesa de historias cruzadas ofrece una visión sobre qué sucedería cuando la defensa nacional de un país comienza a colapsar tras una inmensa inundación que afecta a millones de personas.

LLEGA EL FINAL DE 'EN LA SOMBRA'

Además, en septiembre también se estrena la tercera y última temporada de 'En la sombra'. Un thriller que sumerge al espectador en los entresijos del poder y el tráfico de influencias.

Simon Kapita, interpretado por Bruno Wolkowitch, el hombre a la sombra de la política y a la vez su mejor cara, seguirá rodeado de un entorno en el que el extremismo, la venganza, la ambición y el ansia de poder son el plato del día. Nadie es lo que aparenta ser. ¿Quién será la próxima persona que intente hacerse con el dominio del país?

BAD BANKS: EL MUNDO DE LAS ALTAS FINANZAS

Bad Banks presenta una visión fascinante del mundo de las altas finanzas a través de una historia centrada en Jana Liekman (Paula Beer), una joven ejecutiva especializada en inversiones que de forma inesperada es despedida de un importante banco internacional con sede en Luxemburgo.

Tras este imprevisto, Jana será compensada con un trabajo en otro banco en Frankfurt bajo las órdenes de Gabriel Fenger (Barry Atsma), un idolatrado gurú de las finanzas mundiales.

EL REGRESO DE VAN DER BEEK

'What Would Diplo Do?', sigue la vida de Wesley 'Diplo' Pentz, un DJ que no para de meterse en problemas, muchas veces de forma intencionada.

James Van Der Beek (Dawson Crece) vuelve a la pequeña pantalla con este personaje alocado y carismático basado en el DJ real de fama internacional.

SEGUNDA TEMPORADA DE JACK IRISH

Jack Irish vuelve con su segunda temporada, ofreciendo grandes dosis de humor ácido, violencia, sexo e ironía. La serie, protagonizada por el ganador de un Emmy Guy Pearce (Memento), está basada en las novelas de Peter Temple.

Pearce repite su papel icónico como Jack Irish, ex abogado criminalista y cobrador de deudas a tiempo parcial, con una tendencia a involucrarse en cosas que no debería. En esta ocasión el aparente suicidio de un estudiante extranjero desencadena una serie de acontecimientos que hacen a Jack arriesgar su vida para descubrir la verdad.

LA COMPLEJA Y EXITOSA VIDA DE GREENE

La 5ª temporada de Rake llegará a finales de año a SundanceTV. La serie australiana, galardonada con varios premios de la Academia de Cine y TV de Australia, narra la vida de Cleaver Greene (Richard Roxburgh).

Esta nueva entrega se sitúa un año después de que Cleaver asumiera la residencia en Canberra como Senador en el Parlamento. El caos no ha disminuido y tras causar por sí solo la caída del Gobernador General (John Gaden), Cleaver encuentra en esta etapa nuevos y viejos enemigos que le pondrán a prueba.

ROMPER STOMPER VUELVE 25 AÑOS DESPUÉS

La icónica película australiana que ayudó a consagrar la carrera de un joven Russell Crowe en 1992 ahora revive en forma de esta serie que explora el resurgir de los movimientos extremistas en la Australia actual.

Esta frenética producción de 6 episodios muestra una nueva generación de neonazis y antifascistas, siguiendo de cerca a un ficticio grupo nacionalista anti-islámico llamado Patriot Blue, liderado por Blake Farron (Lachy Hulme).

El director de la cinta original, Geoffrey Wright, dirige dos de los episodios de la serie, mientras que Jacqueline McKenzie, Dan Wyllie y John Brumpton vuelven a dar vida, 25 años más tarde, a los mismos personajes.