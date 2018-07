Susanna Griso: "Yo nunca he tenido la categoría de reina, ni he aspirado a serlo"

Actualizado 10/12/2008 21:04:23 CET

MADRID, 10 Dic. (OTR/PRESS) -

Susanna Griso gana terreno en el complicado horario de las mañanas y 'Espejo público' ya es el magacín que más ha crecido respeto a la temporada pasada. La ex compañera de Matías Prats en los Informativos de Antena 3 se muestra orgullosa de conseguir que 'Espejo Público' se haya hecho un hueco. Sus compañeros ya la llaman la 'reina de la mañana', a lo que ella responde: "Nunca he tenido la categoría de reina, ni he aspirado a serlo. No me identifico con el título".

El programa celebra mañana su segundo aniversario con ambición. "Lo que de verdad deseo es que 'Espejo Público' vaya a más, porque soy la cara más visible de un proyecto humano importante, donde aspiramos a consolidarnos y seguir creciendo. Lo vamos consiguiendo, estamos en una buena posición y me enorgullece, ya que detrás hay cantidad de horas y un trabajo digno, sin atajos y con honestidad", declaró la periodista nacida en Barcelona, en una entrevista a la revista Semana, recogida por otr/press.

'Espejo Público' ha demostrado que los presentadores dedicados a la información de actualidad, habitualmente vistos como "bustos", también tienen piernas como el resto de seres humanos. "No le he dado valor a los zapatos hasta 'Espejo', porque en años no he enseñado las piernas. Antes iba plana y ahora mi marido y mis amigos me critican porque llevo tacones de ocho centímetros", bromeó Griso.

Por otro lado, presentar un programa que comienza a las 9.00 horas hace que la barcelonesa esté en pie a las cinco de la mañana y a partir de ahí, va todo el día con "el motor a tope. Luego no paro, porque no sé echarme la siesta y no me permito frenar hasta las diez de la noche", aseguró la periodista.

'Espejo Público' se estrenó el 11 de diciembre de 2006 y ahora va camino de lograr su récord de audiencia por cuarto mes consecutivo (18,8 por ciento en lo que va de diciembre). Con respecto a la temporada pasada, el espacio matinal ha ganado 3,5 puntos de 'share' y 1,3 en lo que va de temporada. Más de 3.000 invitados han pasado por el plató y más de 2.500 conexiones en directo se han realizado desde España y el extranjero.