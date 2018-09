SYFY estrena The Outpost, nueva serie fantástica de los creadores de Stargate

Actualizado 17/09/2018 11:15:24 CET

Fantasía, aventuras y venganza. Es lo que nos trae The Outpost, la nueva serie fantástica de los creadores de Stargate y Stargate SG-1. El canal Syfy España estrena la esperada serie este lunes 17 de septiembre.

The Outpost relata las aventuras de Talon (papel interpretado por la actriz Jessica Green), una mujer fuerte y la única superviviente de una raza llamada "Blackbloods". Años atrás, un grupo de mercenarios despiadados arrasó su aldea y ahora Talon viaja a una fortaleza sin ley situada en los márgenes del mundo civilizado en busca de los asesinos de su familia. De camino al puesto fronterizo, la protagonista descubre que posee un misterioso poder sobrenatural que deberá aprender a controlar para salvarse a sí misma y defender al mundo contra un dictador con tendencias hacia el fanatismo religioso.

Europa Press tuvo la oportunidad de visitar el set de rodaje de The Outpost en la localidad de Provo (Utah). Allí pudimos hablar con los protagonistas de la serie. La actriz australiana Jessica Green siempre soñó con interpretar a un personaje como Talon. "Cuando me llamaron para el papel de Talon me llevé una gran alegría porque siempre había querido interpretar un personaje como este. Me encanta el género de acción y la ciencia ficción", cuenta.

"Talon es la última de los "Blackblood" y va al Outpost por una razón. Está en una búsqueda, tiene un propósito. Al llegar allí se encuentra como en su propia casa, porque ella también es una especie de marginada. El Outpost está lleno de inadaptados sociales y gente de todas partes del reino que por algún motivo u otro terminaron en ese lugar", explica Jessica sobre su personaje.

Para Green, uno de los aspectos más interesantes a la hora de interpretar a Talon fue el entrenamiento físico. "Me entrené durante un año y medio en Australia haciendo artes marciales mixtas antes de que me dieran este papel. Siempre fui un poco chicote, jugaba al rugby y me crié con hermanos varones. Siempre había querido interpretar un papel con peleas y esfuerzo físico. Fue genial aprender todas esas técnicas para manejar la espada", señala la joven.

PODER FEMENINO EN TELEVISIÓN

Jessica Green asegura que se siente muy orgullosa de interpretar a un personaje femenino fuerte en un momento de gran empoderamiento de la mujer en el mundo. "Estoy muy feliz de interpretar a Talon, especialmente con todo lo que está ocurriendo con el empoderamiento de la mujer. El interpretar un personaje femenino tan fuerte, que no se doblega ante un hombre, que tiene una causa por la que luchar y que no permite que nadie se interponga en su camino, creo que es algo muy importante también. Hay que mostrar a las generaciones más jóvenes que las mujeres son poderosas", asevera.

La actriz Imogen Waterhouse, Gwynn Calkussar en The Outpost, opina lo mismo en este sentido. "Tener una protagonista femenina fuerte está de actualidad y es bueno sentir que las chicas más jóvenes pueden ver que Talon lucha y no necesita un hombre a su lado. Eso me atrajo mucho de este proyecto. Fluye a través de los ojos de Talon y su historia, y creo que eso siempre es interesante", afirma la actriz.

Para el actor Philip Brodie, quien da vida al cruel y malvado Everitt Dred, también es muy importante trabajar en una serie protagonizada por un fuerte personaje femenino. "Creo que es muy importante. Y además es más fácil interpretar a un personaje masculino fuerte cuando sabes que la heroína va a ganar al final del día. Es realmente interesante tener personajes femeninos fuertes en cine y televisión", opina el intérprete británico.

Trabajar con diferentes directores en cada episodio de The Outpost ha supuesto un interesante reto para los actores de la serie. "Ha sido realmente curioso porque cada director tiene una forma diferente de trabajar. Me encanta trabajar con Clare Niederprudem en este momento porque también es actriz, así que sabe lo que es dirigir a un actor.

Trabajar con distintos directores siempre mantiene las cosas frescas", afirma Imogen Waterhouse. El actor Michael Flynn, quien interpreta al General Cornelius Calkussar en la serie, coincide con su compañera de reparto. "Estoy de acuerdo en que todos los directores han sido geniales. Es interesante porque a veces trabajas con dos directores en el mismo día, ya que filmas algunas escenas de un episodio con un director y otras escenas de un capítulo distinto al final del día con otro director. Es divertido", dice.

Clare Niederprudem se estrena como directora en el género de ciencia ficción al dirigir uno de los capítulos de The Outpost. "He trabajado en este género antes, pero no como directora. Esta es la primera vez que dirijo una serie fantástica de época. Tengo mucha experiencia en diseño de producción, así que tengo mucho amor por los decorados y los vestuarios. Ahora soy un poco particular acerca de las cosas que uso en mi episodio y creo que han hecho un gran trabajo diseñando cada personaje y cada decorado. Lo han convertido en algo único, que creo que es realmente especial", nos explica.

¿Y qué puede esperar el público al ver The Outpost? Tal y como nos cuentan sus propios protagonistas, una verdadera mezcla de historias y géneros diferentes que atraparán al telespectador desde el primer capítulo.

Los actores Jake Stormoen, Andrew Howard, Anand Desai-Barochia, Robyn Malcolm y Kristian Nairn completan el reparto de The Outpost, creada por Kynan Griffin y Jason Faller. La serie constará de 10 capítulos de una hora de duración.