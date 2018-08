SYFY estrena The Outpost, la nueva serie de los creadores de Stargate

Actualizado 23/08/2018 17:40:04 CET

El próximo 17 de septiembre a las 22:00 horas, SYFY estrena un doble episodio de The Outpost. La nueva serie fantástica y de aventuras, que consta de 10 capítulos, ha sido creada por Dean Devlin, coguionista y productor de la película Stargate y Jonathan Glassner, creador y productor ejecutivo de la serie Stargate SG-1.

Talon, interpretada por Jessica Green (Piratas del Caribe: La venganza de Salazar), es la única mujer superviviente de una raza llamada Blackbloods. Años atrás, un grupo de mercenarios despiadados arrasó su aldea y ahora Talon viaja a una fortaleza sin ley situada en los márgenes del mundo civilizado en busca de los asesinos de su familia.

De camino al puesto fronterizo, la protagonista descubre que posee un misterioso poder sobrenatural que deberá aprender a controlar para salvarse a sí misma y defender al mundo contra un dictador con tendencias hacia el fanatismo religioso.

La distopía de The Outpost está co-protagonizada por Jake Stormoen, Imogen Waterhouse y Anand Desai-Barochia. Completan el reparto los actores Jake Stormoen (Extinct, Mythica), Andrew Howard (Hatfields and McCoys), Anand Desai-Barochia (Emmerdale), Robyn Malcolm (Top of the Lake) y Kristian Nairn (Juego de Tronos).