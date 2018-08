The Last Original Gangster, la nueva serie de Tracy Morgan, llega a TNT en septiembre

Actualizado 26/07/2018 17:48:26 CET

TNT estrena con un doble episodio la comedia The Last Original Gangster el 19 de septiembre a las 22:15 horas. La ficción está protagonizada por Tracy Morgan (Saturday Night Live, Rockefeller Plaza), dos veces nominado a los premios Emmy. La serie emitirá sus nuevos capítulos todos los miércoles a las 23:10 horas también por partida doble.

El actor y humorista se pone en la piel de Tray, un gánster de Brooklyn que es puesto en libertad por buena conducta tras 15 años de cárcel, y descubre que el barrio y la vida que recordaba han cambiado radicalmente en todo este tiempo.

El Brooklyn suburbano de clase obrera que Tray recordaba se ha transformado en un barrio a rebosar de gente moderna y su ex novia Shay, interpretada por Tiffany Hadish, ha contraído matrimonio con un hombre blanco que ayuda a criar a sus hijos. Ahora, su objetivo es encontrar la manera de reconectar con este nuevo universo desconocido.

La serie, que consta de diez episodios, estará también disponible en vídeo bajo demanda. The Last Original Gangster ya ha sido renovada para la producción de la segunda temporada.

El reparto de la serie se completa con Tiffany Hadish (Keanu), Allen Maldonado (Black-ish), Cedric the Entertainer (La barbería), Taylor Mosby (Mentes criminales), Dante Hoagland (The New Edition Story) y Ryan Gaul (Por la cara). La serie es una creación de John Carcieri y Jordan Peele (Déjame salir).