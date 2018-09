TNT estrena el irreverente talk show Full Frontal With Samantha Bee este jueves

Actualizado 18/09/2018 14:59:29 CET

MADRID, 18 Sep.

El programa nocturno nominado al Emmy Full Frontal With Samantha Bee llega a TNT este jueves 20 de septiembre, pocos días después de su emisión en Estados Unidos. Con el humor ácido propio de la presentadora, la sátira analiza semanalmente la actualidad política estadounidense y temas de alcance mundial.

Samantha Bee es la única mujer que ha disputado la audiencia a los grandes nombres de la noche televisiva norteamericana -todos ellos hombres- y lo hace con un estilo directo y mordaz que le ha valido más de una polémica. Una de las más recientes es la que provocó al atacar a Ivanka Trump en un comentario sobre la política de inmigración de su padre y presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La presentadora, natural de Toronto (Canada) es actriz, humorista, productora, presentadora y analista política. Se dio a conocer como reportera en el programa The Daily Show with John Stewart. Desde 2016 produce, dirige y presenta Full Frontal with Samantha Bee. En 2017, la revista Time la incluyó en la lista de las 100 personalidades más influyentes del mundo.

Su programa nocturno ha sido ganador del Emmy al mejor guion para un programa especial en 2017 y ha sido nominado a siete premios Emmys en la edición de este año, incluido el de mejor talk show.

Cada jueves estará disponible en vídeo bajo demanda y en versión original con subtítulos una nueva edición del talk show, que actualmente se encuentra en su tercera temporada. Los espectadores que deseen grabar el programa lo podrán hacer programando la grabación en el canal las madrugadas de miércoles a jueves.