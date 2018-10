Velvet Colección dirá adiós tras su tercera temporada en Movistar+

Actualizado 11/09/2018 19:18:27 CET

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

"Velvet Colección tendrá tercera temporada, pero será la última". Así anunciaba este martes Domingo Corral, director de producción original de Movistar+, el cierre de las galerías más famosas de la televisión española. La serie de Bambú Producciones, que estrenará su segunda entrega completa bajo demanda este viernes 14 de septiembre, es solo uno de los proyectos -algunos inéditos y otros ya con recorrido- que conforman la fuerte y renovada apuesta de Movistar+ por la ficción original.

En palabras de Teresa Fernández-Valdés, productora ejecutiva de Bambú, la segunda temporada de Velvet Colección será "más redonda". "En la primera había muchísimos personajes y era complicado gestionar la vida de todos ellos en 50 minutos", ha asegurado en relación al cambio de formato con respecto a una cadena generalista como Antena 3. "Pero aprendimos a hacerlo -asegura- y en la segunda el ritmo es estupendo".

En esta nueva etapa, más thriller que nunca, será clave el aterrizaje en España de Farah Diba, que elige nuestro país para encargar su vestido de coronación. Pero la última emperatriz de Irán no llega sola, sino que trae consigo al embajador Omar Ahmadi (Andrés Velencoso), que pronto se fijará en la directora de las galerías: Clara Montesinos (Marta Hazas). Eso provocará que Mateo (Javier Rey) y Omar "se declaren la guerra al estilo James Bond, pero siempre con el toque Velvet", ha asegurado Teresa.

LA PESTE, A PUNTO DE RODAR

Más allá de Velvet Colección, Movistar+ presentó otros proyectos en los que tiene puestas grandes esperanzas. El estreno de Gigantes, Arde Madrid, El embarcadero, Hierro y Skam España son algunos ejemplos, a los que hay que sumar las segundas temporadas de series ya consolidadas como Vergüenza y La Peste. Esta última, dirigida por Alberto Rodríguez, comenzará su rodaje en apenas dos semanas con vistas al lanzamiento en noviembre de 2019.

Los creadores de Arde Madrid, Paco León y Anna Rodríguez Costa, confirmaron que el estreno de esta serie en blanco y negro ambientada en el Madrid de la dictadura se producirá el próximo 9 de noviembre. "Veremos la relación entre una estrella libre como Ava Gardner (Debi Mazar) y su criada, una integrante de la Sección Femenina", ha apuntado Rodríguez Costa acerca del personaje que interpretará Inma Cuesta. Serán, en total, ocho capítulos de media hora que "harán mucho ruido", ha asegurado León.

A la presentación también acudió el Rubius, famoso youtuber que ahora da el salto a la pequeña pantalla con una serie animada inspirada en sus cómics que promete ser "como si Guardianes de la Galaxia, Ready Player One y algún manga tuviesen una orgía y de ahí naciese un hijo. Eso sería Virtual Hero", ha destacado su creador. El 12 de octubre estarán disponibles seis capítulos bajo demanda. El resto, otros seis, irán saliendo de ahí en adelante.

Juan Cavestany y Álvaro Fernández-Armero, por su parte, se mostraron encantados con el estreno de la segunda temporada de Vergüenza, la comedia protagonizada por Javier Gutiérrez y Malena Alterio que llegará a la plataforma el 30 de noviembre. Serán seis capítulos que, según Cavestany, han supuesto un reto por volver a hacer reír como parece que ocurrió con la primera temporada. Esta es más concentrada, intensa y potente", ha asegurado su creador. Por si fuera poco, el 24 de diciembre se emitirá un episodio especial de Navidad.

El embarcadero estuvo representada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, de Vancouver Media, quienes todavía saborean las mieles del éxito internacional gracias a La Casa de Papel. Este "thriller emocional", tal como lo definen sus creadores, constará de dos temporadas y promete "remover emociones y dinamitar los prejuicios del espectador", ha asegurado Pina. Verónica Sánchez dará vida a la protagonista, una mujer de 40 años que descubre que su marido llevaba años engañándola antes de suicidarse.

Por último, Leticia Dolera presentó Déjate llevar, serie que dirigirá y protagonizará desde el próximo lunes 17, cuando dará comienzo su rodaje con vistas al estreno a finales de 2019. "La serie plantea una pregunta: '¿cuándo es la última vez que te has dejado llevar en tu vida?' Y las cuatro protagonistas se dan cuenta de que su vida no es como les gustaría", explicó su creadora, quien comparte la firma del guion con Manuel Burque . "Humor y grandes dosis de nostalgia", eso es lo que promete Déjate llevar.

LA ZONA NO TENDRÁ 2ª TEMPORADA

En cuanto a La zona, una de las grandes ausentes en esta cita de renovaciones y anuncios de Movistar+, Domingo Corral ha asegurado que la serie de los hermanos Cabezudo no tendrá segunda temporada. "La zona no estaba pensada para una segunda entrega pero, visto el éxito, les pedimos a Jorge y Alberto que explorasen ideas para ello. Sin embargo, no debemos forzar a los creadores si ellos no están convencidos".

A cambio, el director de producción original de Movistar+ anunció que "Jorge y Alberto están trabajando en una nueva idea", de la que se irá informando en cuanto a novedades en próximas fechas.