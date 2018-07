William Miller, de medium a Robin Hood gallego

Actualizado 27/01/2010 13:53:03 CET

William Miller, el medium de la serie 'Hay Alguien Ahí' continua en la segunda temporada, en el que no será el único que verá a los espíritus. El actor que se hizo famoso como el novio hippie en 'Cuéntame' le podremos ver como un Robin Hood español en su nueva película 'Mar libre' que protagoniza.

Para el historiador de origen inglés, la música ocupa un lugar muy importante en su vida y tiene tres bandas de música con proyectos de nuevos discos y conciertos.

- Vuelves a la televisión con la segunda temporada de la serie 'Hay Alguien Ahí'¿Qué esperas?

- Tenemos un público fiel y espero que no se haya cansado de la espera entre temporada y temporada, que terminó antes del verano.

- ¿Cómo va a evolucionar tu personaje?

- Yo soy el único que ve a los muertos con la niña, pero en esta temporada va a ver un cambio con el personaje de Clara y ella va a ver también muertos. Y también los fantasmas escogen a las personas. Los espíritus quieren pedir ayuda y los mediums es la persona más receptiva. Mi personaje es un medium que ha ignorado por completo su don porque ésto solo le había traído problemas. Él no lo había entendido nunca.

- ¿Cómo es trabajar con fantasmas?

- Son fantásticos actores y el reto es trabajar cuando no hay nadie ahí. En mi personaje hay un miedo hacia lo desconocido y lo del otro mundo. Recrear esa emoción desde la nada es difícil, sin tener a un compañero delante es complicado pero para eso somos actores y hemos aprendido en la escuela, con trabajos de técnica sensorial.

- En tu vida real, ¿crees que en lo espiritual?

- Si porque en mi familia hay una gran tradición de mediums. Mi bisabuela y mi abuela eran mediums y desde pequeño he mamado eso. Hacían sesiones de espiritismo en casa y yo he visto. He visto cosas y tengo fe absoluta. El mundo es más misterioso de lo que pensamos y ojalá sea así porque si no sería bastante aburrido.

- ¿Y tu has hecho sesiones de espiritismo?

- No, no haría nunca sesiones de espiritismo porque le tengo mucho respeto y desde que he hecho el personaje más, porque no se puede jugar con eso.

- ¿A ti te gustaría ser medium?

- No me gustaría ser medium porque sería una tortura.

- ¿Qué será el nuevo elemento fantástico de la temporada?

- La gente pensaba que iba a tirar la serio por el lado de los nazis, pero en este caso se va más atrás en la historia con ciertos objetos rituales. No puedo contar más.

- ¿Te sientes cómodo en el género del miedo?

- Me siento cómodo con un personaje en el que me sienta libre para crear y en el caso de 'Hay alguien ahí', los guionistas y el director me han dado toda la libertad para formar mi personaje que no tiene nada ver conmigo y se me dejó jugar.

- ¿Te gustan las películas de miedo?

- Depende, no soy fan de películas gore en el que se trata de crear una náusea al espectador. Me gusta las películas como 'Rec' porque me gusta estar en el cine y tener la sensación de miedo y sabes que no es real pero te lo crees. Que un género te tenga en tensión constante es genial. A mi me gustan las películas en las que me entretengo. Para mi el cine es entretenimiento, disfrutar con una historia.

- ¿Y esa barba?

- Acabo de hacer una película en Galicia que es llama 'Mar Libre', una película maravillosa.

- ¿Cuándo se estrena?

- Todavía no sabemos porque estamos esperando a ver que televisión la compra porque ha sido con una productora independiente y al principio iba a ser para televisiones autonómicas pero ahora la están viendo todas las nacionales y están peleándose. Es un producto muy atractivo, es de época, está muy bien hecho, los actores son Chisco Amado, María Vázquez, José Ángel Egido, Luis Zahera. Hay un elenco muy potente. Es una aventura, es un Robin Hood a la gallega.

- ¿Y tu que haces?

- Yo soy el héroe. Mi papel es una persona torturada que vuelve de las Américas después de haber perdido a toda su tripulación y viene a que lo juzguen en un tribunal de guerra. Vuelve machacado pero vuelve a su pueblo que no había visto en 15 años y lo encuentra sometido a los marisqueros catalanes. Él decide preparar a su pueblo para levantarse contra el poder.

- ¿Sigues con la música?

- Si, tengo tres bandas. Dentro de poco doy un concierto con el grupo Raw, tengo otro que se llama Candyman, con el que dentro de poco sacaremos un disco pero tenemos poco apoyo en España porque cantamos en inglés. Y dentro de poco empezaré a grabar un disco con el otro grupo que canta en español.