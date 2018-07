La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha propuesto este martes una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar que los tipos penales de las agresiones sexuales no dependan de la interpretación de los jueces. Calvo ha asegurado que el "lema sustantivo" es que "si la mujer no dice 'sí' expresamente, todo lo demás es 'no'".