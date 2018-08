El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado este martes que el Gobierno que preside Pedro Sánchez "no está haciendo nada" para frenar la presión migratoria que soporta España y la llegada de menores extranjeros no acompañados (MENAS). Casado también ha manifestado que "hay una presión migratoria" y que tal como defendió en Ceuta "el Gobierno no está haciendo nada".