Enel quiere llegar al 25% de Endesa, mientras E.ON mantiene su oferta por la eléctrica española

MADRID, 28 (EUROPA PRESS) La compañía eléctrica italiana Enel, que ha entrado con fuerza en la puja por la española Endesa tras la compra de casi el 10% de su capital, anunció hoy que valorará el objetivo de aumentar su participación hasta el 24,99%. Además señala que la compra ha sido hecha "sin vinculación alguna con otros accionistas de Endesa". En este sentido, Acciona, principal accionista de la eléctrica (21%), aseguró que no tenía conocimiento "de ningún tipo y por ninguna vía" de la intención de Enel pero que refuerza su visión sobre Endesa. Antes estos movimientos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha preguntado al grupo italiano si apoyará el levantamiento de los blindajes en la Junta Extraordinaria de Endesa y cuál es su postura respecto a la OPA de E.ON. Enel, propiedad en un 30% del Estado italiano, irrumpió ayer en la batalla por la propiedad de Endesa al comprar un 9,9% de la eléctrica a 39 euros por acción, 25 céntimos por encima que la oferta de E.ON, que era la única que se mantenía en la puja tras la retirada de Gas natural. Hoy la italiana no solo ha confirmado la compra sino que asegura que tiene la intención de llegar hasta el 24,99% de su accionariado ya que la toma de una participación superior a este porcentaje le obligaría a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA). El secretario del consejo de administración de Enel, Claudio Sartorelli, destacó hoy en una nota de prensa que ni la empresa italiana ni otra sociedad del grupo cuentan con un "acuerdo, convenio o concierto" con ninguno de los accionistas de Endesa y que su adquisición tiene como único objetivo consolidar la "estrategia de reforzamiento en el mercado eléctrico español y europeo". Son muchos los que piensas que Acciona, principal accionista de Endesa, ha establecido algún tipo de alianza con la recién aparecida eléctrica italiana para evitar que Endesa caiga en manos de los alemanes. Pero desde el grupo constructor se insiste en que no se tenía conocimiento "de ningún tipo y por ninguna vía" de la intención de Enel de entrar en el accionariado de la eléctrica. Según fuentes del grupo constructor, la llegada de la eléctrica italiana ratifica su "visión de valor de la compañía". La compañía controlada por la familia Entrecanales asegura que la toma de acciones de Endesa por parte de la italiana y los precios a los que lo ha hecho, ratifica su convencimiento sobre el valor de Endesa. Acciona siempre ha mantenido que Endesa cuenta con mayor potencial de crecimiento si se mantiene como empresa independiente. Acciona asegura que a pesar de las pretensiones de Enel su posición estratégica frente a la OPA de E.ON "sigue siendo la misma": lograr influencia en la gestión y aportar valor, por ello da la bienvenida a todo accionista que quiera estar en la eléctrica manteniendo la independencia de Endesa. En la Comisión Nacional del Mercado de Valores quieren conocer cuales son las intenciones de Enel en el mercado español por ello ha pedido al grupo italiano una relación exhaustiva de todos los contactos o conversaciones que ha mantenido con instituciones españolas o accionistas relevantes de Endesa. En concreto, el supervisor del mercado requiere al grupo que preside Piero Gnudi que detalle de todos los contactos o conversaciones que ha mantenido, o de la que el grupo haya tenido conocimiento, con personas o instituciones españolas, públicas o privadas, con carácter previo a la toma de decisión y ejecución de la adquisición de este paquete accionarial, indicando identidad de las personas, fecha y asuntos tratados. El supervisor del mercado solicita a Enel que también especifique si la propia compañía, o algunos de sus directivos, ha mantenido relaciones escritas o verbales, ha actuado concertadamente o mantiene algún pacto verbal o escrito con alguno de los accionistas significativos de Endesa. Asimismo, la CNMV insta al grupo italiano a proporcionar información sobre cuándo tomó la decisión de adquirir títulos de la compañía que preside Manuel Pizarro y que aclare su intención de voto en la junta general de accionistas de Endesa, que se celebrará el próximo 20 de marzo, y que indique si tiene interés en adquirir más acciones de la eléctrica. En este sentido, el organismo que preside Manuel Conthe pide que en caso de que la compañía tenga la intención de adquirir más acciones, debe indicar hasta qué porcentaje del capital social está dispuesto a comprar, y si tiene previsto alcanzar el 24,9% de la eléctrica. Además, le pregunta si tiene una decisión tomada en relación a la OPA realizada por E.ON sobre Endesa que está actualmente en periodo de aceptación y cuál es el sentido de la misma y si prevé participar en la gestión de Endesa y en sus órganos decisorios. Ante estos nuevos movimientos empresariales, la alemana E.ON no se da por vencida. Así la compañía germana asegura que sigue comprometida con su oferta por Endesa y que los 41.000 millones de euros ofrecidos por la eléctrica presidida por Manuel Pizarro son actualmente "la única oferta que está disponible para todos los accionistas de Endesa". Enel ha adquirido hasta 105.800.000 acciones a un precio de 39 euros por título, 25 céntimos más que la oferta de la alemana E.ON, en su OPA que se situaba en 38,75 euros. Con esta compra Enel se convierte en un accionista relevante de Endesa con derecho a participar en la junta general extraordinaria prevista para el próximo 20 de marzo y con mucho que decidir.