Declaraciones del portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, quien ha reconocido que si se aprobara la senda de estabilidad presupuestaria diseñada por el Gobierno, las comunidades podrían invertir más, pero ha avisado de que su formación no avanzará su posición en la votación prevista para el viernes en la Cámara Baja hasta que el PSOE no aclare si hay posibilidad de que el PP no tumbe todo el acuerdo en el Senado, donde tiene mayoría absoluta.