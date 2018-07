Félix Sesay, es de Sierra Leona y hace un mes que está en Valencia, es uno de los 629 migrantes que llegaron con el Aquarius. Felix, vive en una casa de acogida que le ha ofrecido Cruz Roja y nos cuenta " me han ayudado mucho y me gustaría trabajar con ellos para devolver parte de lo que me han dado". Felix Sesay relata que su "sueño " es convertirse en cirujano, y continuar viviendo en España donde se siente tranquilo.