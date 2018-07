La Generalitat sopesa no acudir a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este jueves, o bien enviar a un delegado, ha dicho en rueda de prensa este martes la portavoz del Govern, Elsa Artadi. "Se ha comentado que, en cualquier caso, el vicepresidente no iría y que o bien delegaría o no asistiríamos", ha agregado Artadi sobre la presencia del conseller de Economía y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès.