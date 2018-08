La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho que el PP es el partido "del dedazo" de José María Aznar y Mariano Rajoy y no puede a su juicio hablar "de enchufes" por parte del Gobierno y censurar los nombramientos que hace de personas, ha dicho, preparadas. "Si no lo hacen bien, critiquémosles, pero no previamente".