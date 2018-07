La iglesia de San Torcuato (Zamora) instala un sistema pionero en España para mejorar la audición de los sordos

MADRID, 25 (EUROPA PRESS) La parroquia de San Torcuato en Zamora se convierte en el primer templo de España en instalar un sistema que permite mejorar la calidad de audición de las personas con discapacidad auditiva, lo que supone un paso de gigante para este colectivo y, a su vez, cumple así con la Ley 51/2003, de desigualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. De este modo, se hace realidad así el ansiado anhelo del párroco, José Antonio Prieto, quien sufría enormemente porque las personas con problemas de audición no podían entender sus sermones. En declaraciones a Europa Press Televisión, agregó que su deseo era tener una megafonía en la iglesia para que "hasta los sordos oyeran" y así pudieran disfrutar "igual que los demás". En este sentido, cuando el templo comenzó una reforma en julio pasado, un viejo amigo del sacerdote, José Martínez, y, a la vez, técnico de la empresa Alteisa Sonido, le recomendó instalar este novedoso sistema para personas con problemas auditivos. Así, desde que disponen de esta instalación, ya han sido varios los feligreses que se han acercado hasta el despacho parroquial para agradecérselo a Don José Antonio. Tanto es así, que una mujer que llevaba "15 años sin oír" le confesó al sacerdote que era la primera vez que oía algo en la iglesia desde el accidente que le provocó la sordera. Un hecho, que llenó de "satisfacción y alegría" al párroco porque, de este modo ésta mujer "era menos limitada". José Martínez, señaló que se trata de un sistema pionero en España porque "la novedad" es adaptar este funcionamiento de lazo de inducción a personas con discapacidad auditiva. Así también, apuntó que este sistema lo incorporaron por primera vez las iglesias inglesas ya que, éste, es nativo de esta nacionalidad. El técnico de Alteisa Sonido, avanzó que este tipo de sistemas tendrán una gran aceptación en un futuro. En esta línea, se apoyó en el ejemplo de la America's Cup donde un barco americano y uno inglés ya lo usaron como "sistema de transmisión". En cuestión, el sistema consiste en rodear perimetralmente el espacio donde se quiere que funcione el lazo de inducción magnética mediante cobre y un amplificador de este tipo, al que se mete la señal que se tiene de la mezcla de micrófonos de la iglesia instalados en la megafonía estándar del templo. Así, según Martínez, sale la señal al amplificador del lazo y hace que la señal permanezca en el campo magnético para que, "cuando un usuario con audífono entre en la iglesia no escuche los sonidos ambiente de reverberación o eco"--como ocurría con los sistema anteriores-- y, al no amplificarlos el discapacitado "oye mejor". "Es como si cogemos al sacerdote con un micrófono y en el otro extremo el oído del discapacitado", apostilló Martínez, así la persona sorda sólo oye la voz del sacerdote, eliminando de este modo el sonido ambiente. Así, en la parroquia de San Torcuato cuenta con una certificación oficial que acredita que cumple con los requisitos necesarios para su correcto funcionamiento.