La mitad de los menores españoles no consume fruta en la merienda

La fruta sigue siendo la gran ausente de las meriendas en España, y es que el 49% de los menores españoles no merienda fruta de forma diaria. Así lo refleja el “III Estudio Lidl – 5 al día, sobre los hábitos de la merienda en España”, que se ha presentado en Madrid en el marco de la iniciativa Plan Merienda. Durante la presentación también se ha destacado que, a mayor edad, menos se merienda y con menor frecuencia se incluye fruta o verdura, y es que más del 60% de los adultos españoles no merienda habitualmente. A pesar de ser una de las 5 comidas al día recomendadas por los expertos, la merienda es la menos valorada, y es que la mitad de los españoles la considera como la menos importante del día. Vicente del Bosque, ex seleccionador nacional de fútbol y Rubén Santiago Blanco, portero del Celta de Vigo, han ejercido de padrinos y han subido al autobús de esta iniciativa para cocinar su merienda favorita junto a los niños. Así, `Plan Merienda´ visitará cerca de 60 ciudades españolas para concienciar a la población sobre la importancia de llevar hábitos de vida saludables desde la infancia y prestando especial atención a la merienda.