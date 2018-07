Moratinos dice que siempre hubo "discrepancias" con EEUU por Cuba y España no iba a cambiar por la visita de Rice

MADRID, 09 (EUROPA PRESS) El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos, defendió hoy que siempre ha habido "discrepancias" con Estados Unidos respecto a Cuba y por ello España no iba a "cambiar de posición" por el simple hecho de que se encontrara de visita la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice. En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Moratinos recordó que "en la época incluso en la que parecía que éramos socios privilegiados y teníamos relaciones magníficas con Estados Unidos hubo un rechazo y una divergencia con la Ley Helms-Burton". Entonces, añadió, "todo el mundo comprendía, tanto el Gobierno de González, como la primera época del señor Aznar, que había discrepancias profundas en relación con Cuba". Según el ministro, "lo que no va a hacer la diplomacia española, teniendo una visión y una estrategia de futuro ante la nueva situación que existe en Cuba es, si no compartimos el método de trabajo, por el simple hecho de que esté aquí la secretaria de Estado cambiar de posición". En este sentido, aseguró que durante su encuentro con Rice el viernes ambos hablaron con "franqueza, cordialidad, como socios y amigos". Por otra parte, dijo que la secretaria de Estado no le presentó una estrategia estadounidense concreta respecto a Cuba. "Ellos lo que no consideran es que se puede pasar de una situación de un liderazgo de Fidel Castro a un liderazgo de Raúl Castro". Además, añadió, quieren "el apoyo inequívoco a la disidencia y que no se dialogue con las autoridades y nosotros creemos que hay que hablar con todo el mundo". Según el titular de Exteriores, España considera que "la interlocución con las autoridades cubanas, el apoyo a todos los sectores de la sociedad cubana, la involucración de la sociedad civil española y cubana, y la europea y la norteamericana es la mejor manera de crear condiciones que permitan lo que todos deseamos, una Cuba que vaya adelante y defienda la libertad y la democracia como principios fundamentales". Por otra parte, explicó que "una de las razones" de su visita a Cuba en abril pasado "fue tener contacto directo con el nuevo equipo dirigente", a raíz de la convalecencia de Fidel Castro, "y que me expresasen cuál era su voluntad y sus orientaciones". Según el ministro, en sus encuentros con los dirigentes cubanos "se habló de reformas económicas, de reformas políticas en el futuro cuando consideren que ha llegado el momento". En cuanto a Afganistán, indicó, la secretaria de Estado expresó su "agradecimiento" a España por su contribución y ambos coincidieron en la necesidad de que "la ONU tenga un mayor papel político en la gestión y planificación del futuro de Afganistán". Respecto a Irak, agregó, también dio las gracias a España por financiar la construcción de un hospital infantil, como le pidió en el último encuentro que ambos mantuvieron en Washington. Moratinos también quiso manifestarse respecto a la situación en oriente próximo y en este sentido, afirmó que ha solicitado reunirse con el embajador iraní en España para mostrarle "el rechazo total y absoluto" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a las declaraciones de Ahmadineyad en las que el presidente iraní aseguró que había empezado la cuenta atrás para la destrucción de Israel.