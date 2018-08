Netflix ha renovado la serie de comedia negra británica, The End of the F***ing World, por una segunda temporada. La plataforma de streaming compartió un vídeo en el que se podían ver algunos de los momentos finales de la primera temporada, con sus dos protagonistas. El creador, Charlie Covell, se encargará del guion de la segunda entrega, que continuará adaptando la novela gráfica homónima escrita por Charles Forsman.