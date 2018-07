El PP presentará una moción en el Congreso para que De Juana cumpla íntegra su condena

MADRID, 28 (EUROPA PRESS) El PP presentará una proposición no de ley en el Congreso para que el preso etarra José Ignacio de Juana Chaos "cumpla la condena total que le ha impuesto el Tribunal Supremo y no se ahorre ni un solo día" de estancia en prisión. Así lo anunció hoy el portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, que abogó por que el etarra no tenga "ni un sólo privilegio", en relación con la posibilidad de concederle el tercer grado penitenciario. Y mientras tanto, en el Hospital Doce de Octubre de Madrid, donde sigue ingresado el etarra, los medios encargados de velar por su salud decidieron hoy volver a alimentarle a través de la sonda nasogástrica ante el empeoramiento "evidente" de su estado. De Juana llevaba sin recibir ningún tipo de alimento desde el pasado viernes, cuando decidió desconectarse la sonda. Durante una rueda de prensa celebrada en el Congreso de los Diputados, Zaplana anunció la presentación de esta proposición no de ley en el Parlamento para que la Cámara exija el cumplimiento íntegro de la pena impuesta a De Juana Chaos. El dirigente popular justificó la iniciativa alegando que se trata de un terrorista culpable de al menos 25 asesinatos y "ni se ha arrepentido ni ha pedido perdón", por lo que no debe obtener "ni un sólo privilegio" por parte del Estado. Una propuesta que busca evitar que el Gobierno, a través de Instituciones Penitenciarias, pueda -en cumplimiento de la legislación vigente- conceder el tercer grado penitenciario al etarra, una posibilidad abierta tras la decisión del Supremo de rebajar de doce a tres años la condena de De Juana por amenazas. Una posibilidad ante la que el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho se limita a señalar que se cumplirá escrupulosamente lo establecido en la ley. "Ya ha habido pronunciamientos en el sentido de lo que se va a hacer, en este y en otros supuestos, que es cumplir la ley", sentenció Camacho. Y mientras Instituciones penitenciarias decide si concederá o no el tercer grado a De Juana el etarra volverá a ser alimentado de forma forzosa. Así lo decidieron hoy los médicos del Doce de Octubre que tomaron esta determinación ante el "evidente" deterioro del estado de salud del reo, que llevaba sin recibir ningún tipo de alimento desde el pasado viernes cuando se arrancó la sonda nasogástrica por la que recibía los nutrientes. Hasta entonces el etarra era alimentado de forma forzosa por la sonda y para ello permanecía atado a su cama durante un espacio aproximado de diez horas, el tiempo suficiente para ingerir los alimentos y metabolizarlos. Ahora, el etarra estará atado a su cama todo el día, para evitar que, otra vez, se arranque la sonda. Los médicos han tardado unos días en tomar esta determinación ante los riesgos que entrañaba, como, por ejemplo, una sobreexcitación del interno que acarrease una complicación vascular o las ulceraciones derivadas de estar atado las 24 horas del día. Los facultativos adoptan estas medidas amparados por dos resoluciones de la Audiencia Nacional que, mientras que De Juana se encuentre en situación de preventivo, les autorizan para tomar cuantas iniciativas consideren necesario para evitar el fallecimiento del reo o que la huelga de hambre que lleva a cabo le provoque secuelas. Todas estas novedades en torno al caso De Juana llegan después de que la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) celebrase el pasado sábado en Madrid una concentración para solicitar el cumplimiento íntegro de la pena por parte del etarra. Un acto que fue apoyado por el PP y al que hoy se refirió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces acordó hoy por unanimidad responder a esta convocatoria reproduciendo el acuerdo aprobado en su reunión de la semana pasada, en el que pedía respeto a las resoluciones judiciales e insistía en que la sentencia del Tribunal Supremo que rebajó la pena al etarra es independiente de los 25 asesinatos por los que ya cumplió condena. El acuerdo comienza aclarando que la rebaja de la condena impuesta ahora a De Juana por el Supremo se refiere a unos hechos y delitos distintos de los veinticinco asesinatos cometidos en su día por el mismo acusado, por los que, recuerda el CGPJ "ya fue juzgado y por los que cumplió condena, extinguiendo la pena de acuerdo con la legislación vigente y aplicable al momento de la comisión". En todo caso, el escrito del CGPJ insiste en que es "consustancial" al Estado de Derecho el respeto hacia todas las decisiones de los Juzgados y Tribunales, sin perjuicio "del ejercicio de la crítica de tales resoluciones que ampara el derecho constitucional a la libertad de expresión".