El presidente de la Generalitat, Ximo Puig "no ve motivos políticos suficientes" para adelantar elecciones, pero ha matizado: "las circunstancias políticas en el futuro puede cambiar". Puig ha hecho balance en una rueda de prensa acompañado de la vicepresidenta, Mónica Oltra, para hacer balance de tres años de gobierno, y ha garantizado no obstante que esta decisión se adoptará "siempre en clave valenciana" y no nacional.