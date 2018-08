El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este martes que la situación en Cataluña no ha mejorado con la llegada de Sánchez a La Moncloa, sino al revés, porque la Generalitat camina hacia otro "golpe a la democracia", y además se ha incrementado el "clima de intimidación" a los jueces, fiscales, cargos públicos y catalanes de a pie que no son separatistas, mientras el presidente de Gobierno "mira para otro lado" y no les defiende.