Sáenz de Santamaría se ve legitimada a presidir el PP gracias a los afiliados

La candidata a presidir el Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que ha acudido al 19 Congreso Nacional Extraordinario de su partido a pedir la confianza de los más de 3.000 compromisarios que deben votar "con humildad, pero no he venido con las manos vacías, vengo con experiencia y trayectoria, en el Gobierno y en la oposición. Pero sobre todo vengo con la legitimidad del voto de nuestros afiliados. Tenéis la posibilidad de enmendarlo pero os he aportado algunas razones para ratificarla".