Álvarez (UGT) reta a los hosteleros a mejorar sueldos y condiciones a camareros en vez de ir a por "cupos al extranjero"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha retado este viernes a la patronal hostelera a mejorar las condiciones laborales y el salario a los camareros y resto de trabajadores de los bares y restaurantes en lugar de "ir a ver si pueden, a través del Ministerio de Migraciones, a buscar cupos al extranjero para traerlos a trabajar en la hostelería".

Así se ha pronunciado el líder sindical ante las quejas por parte del sector ante las dificultades que enfrentan de cara a la campaña estival para contratar a profesionales de la hostelería pese a que, según Álvarez, es "indiscutible" que "personas para trabajar en el sector de la hostelería en nuestro país hay".

En declaraciones a los periodistas en Almería, el representante de UGT ha recalcado que el principal problema radica "en el sueldo y en las condiciones de trabajo" cuando se pretende que los empleados trabajen "los fines de semana y el resto de la semana" o que las jornadas de trabajo "no sean de ocho horas sino de doce".

"Que no digan que el problema es trabajar los fines de semana, que no es verdad, los camareros saben perfectamente que tienen que trabajar muchos días en los que otras personas no están trabajando", ha reprochado Álvarez antes de afear la supuesta intención de la patronal hostelera de acudir a mano de obra extranjera para cubrir los puestos.

Con ello, ha exigido que se tenga en cuenta la mano de obra del país, "formar a la gente que tenemos" y "pagar sueldos decentes" a los camareros, ya que los empleadores "pueden" afrontarlos dado que "han subido los precios" en los últimos meses.

En este sentido, Álvarez ha incidido en la subida "en torno a un 25 o 30 por ciento" de los precios en el sector hostelero este año. ¿Por qué no se van a subir los salarios de los empleados de la hostelería?", se ha cuestionado al respecto tras estimar que cualquier bar que haya subido "diez céntimos el café" utilizando como argumento el incremento de las materias primas "seguro que no va a bajar los diez céntimos" una vez que el coste energético baje.