La candidata del PSOE de Almería al Congreso de los Diputados, Anabel Mateos, ejerciendo su derecho al voto. A 29 de noviembre de 2026. - PSOE DE ALMERÍA

ALMERÍA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE de Almería al Congreso de los Diputados, Anabel Mateos, ha destacado la importancia de la participación ciudadana en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, y ha valorado positivamente la afluencia de votantes que ha observado en el colegio electoral en el que ha ejercido su derecho al voto.

"Es muy importante que haya una alta participación y que en Almería seamos un referente de eso", ha señalado Mateos, quien también se ha referido a la movilización del electorado progresista durante esta jornada electoral.

Asimismo, la candidata socialista ha trasladado su agradecimiento a los interventores y apoderados del PSOE y de Senado de Progreso, así como a los integrantes de las mesas electorales, los empleados públicos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

De igual manera, ha querido reconocer el trabajo realizado por los profesionales de los medios de comunicación durante la campaña electoral, a quienes ha agradecido que hayan llevado "nuestra voz a todos los rincones de la provincia".

"Hoy es un día de alegría, un día donde se reivindica la democracia", ha manifestado Anabel Mateos, quien ha expresado su confianza en los resultados electorales de su formación y ha avanzado que recorrerá Almería durante la jornada de este domingo.