Andalucía llama a "ayudar" desde las administraciones al sector de pesca de arrastre tras la "injusta decisión" europea

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

El consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha abogado este viernes por que "las administraciones públicas actuemos de manera conjunta para ayudar en todo lo que esté en nuestra mano de cara a que tantísimas familias que dependen del sector" de la pesca de arrastre "no se vean afectadas" por la decisión del Consejo de Ministros del ramo de la Unión Europea de recortar días de pesca para esa flota, que el representante de la Junta de Andalucía ha tachado de "injusta", y que "no tiene en cuenta los esfuerzos que el sector viene realizando desde hace tanto tiempo", ha agregado.

En una atención a medios en el marco de una visita al Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), el consejero ha calificado así de "ciertamente preocupante" la situación de la pesca de arrastre en el mar Mediterráneo, "fruto de una decisión que no podemos calificar nada más que como injusta" y "mala", según ha incidido Ramón Fernández-Pacheco, que ha criticado que dicho recorte de días de pesca para esa flota "no tiene en cuenta los esfuerzos que el sector viene realizando desde hace tanto tiempo en aras a ganar en sostenibilidad".

En esa línea, ha defendido que "el sector de la pesca de arrastre del Mediterráneo es un sector sostenible, que ha hecho muchos esfuerzos que han sido totalmente obviados por parte de la Comisión Europea y de aquellos que han negociado y que han tomado parte en este acuerdo".

"Desde la Junta de Andalucía entendemos perfectamente la preocupación, la desazón que tienen los empresarios y los trabajadores del sector de la pesca" de arrastre que este pasado jueves, 2 de enero, iniciaron "un paro que contó con el 100% de seguimiento y que se va a prolongar a lo largo de los próximos días", según ha recordado el consejero, que ha remarcado que desde el Gobierno andaluz "respaldamos" a dicho colectivo.

Por eso, según ha continuado, "hace ya unos días", de forma conjunta con los consejeros de los gobiernos autonómicos de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y las islas Baleares, desde la Junta de Andalucía se reclamó "la celebración de una reunión con el Ministerio al más alto nivel de manera urgente para poder abordar cuál es la situación del sector y de qué manera podemos ayudarle".

El titular andaluz de Pesca ha llamado la atención acerca de que Cataluña ha sido "la única comunidad autónoma del Mediterráneo que no ha querido firmar esa carta en la que solamente pedíamos la celebración de una reunión". "A lo mejor a Cataluña no le hace falta la reunión porque ya tiene la información que nosotros estamos reclamando, no lo sé", ha apostillado el consejero, quien ha remarcado que, con dicha misiva, los gobiernos autonómicos que la suscriben "sólo queremos tener la posibilidad de reunirnos, de hablar y de pactar de qué manera vamos a ayudar al sector de la pesca".

No obstante, Fernández-Pacheco ha reconocido que el Ministerio del ramo "ha asumido una serie de compromisos que ha venido anunciando a lo largo de los últimos días", y que "hay una nueva reunión comprometida para el próximo día 7" de enero, tras lo que ha agregado que desde la Junta de Andalucía "queremos transparencia, que el sector de la pesca no pierda ni un solo día, que se financien todas las actuaciones que se impongan como obligatorias o voluntarias para los pescadores, y que se compense a aquellos que se puedan ver afectados" por el recorte aprobado.

IMPORTANCIA DEL SECTOR

También que se ayude "a aquellos barcos que, por su antigüedad o su situación, no van a poder adaptarse a esta nueva realidad", ha abundado el consejero, que ha subrayado que de dicho sector de la pesca "dependen miles de familias y, además, forma parte de lo que es Andalucía".

En esa línea, ha manifestado que "no se entendería nuestro litoral si no es con la inmensa red de puertos pesqueros que tenemos y la actividad que se desarrolla en ellos, no sólo por el sector de la pesca, sino por toda la industria auxiliar, las lonjas, los centros de manipulados, las conserveras; en definitiva, ese maravilloso ecosistema que forma parte de la identidad de Andalucía", ha abundado el titular de Agricultura y Pesca.

Ramón Fernández-Pacheco ha llamado también la atención acerca de que, "si uno analiza los argumentos esgrimidos por la Comisión Europea para adoptar esta decisión", se ve que, "entre otras cosas, se focaliza mucho en la realidad de la merluza, cuando en el litoral de Andalucía, por ejemplo, la principal pesquería se centra en la gamba", y ha comentado que "todavía quedan muchos flecos por atar, muchos asuntos que concretar".

"Lo importante es que el sector de la pesca no pierda ni un solo día, y que las administraciones públicas actuemos de manera conjunta para ayudar en todo lo que esté en nuestra mano de cara a que tantísimas familias que dependen del sector no se vean afectadas por una decisión que es injusta y no tiene en cuenta los esfuerzos que el sector viene realizando desde hace tanto tiempo", ha concluido comentando el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.