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ALMERÍA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha fijado en dos años y medio de prisión la condena a un hombre que en abril de este año asaltó armado a varios viandantes que encontró a su paso por la zona de la Vega de Acá armado con un cuchillo de grandes dimensiones.

La sentencia, consultada por Europa Press, rebaja en un año y seis meses la pena inicial de cárcel impuesta por la Plaza 3 de la Sección de lo Penal ante los delitos de robo en tentativa y amenazas tras estimar parcialmente el recurso elevado por el letrado Nabil El Meknassi.

En concreto, la Audiencia rebaja de dos años a seis meses la pena por el delito de amenazas al considerar que no se motivó suficientemente la condena máxima por dicho delito al atribuirse las amenazas a unos hechos distintos al intento de robo.

La resolución da por probado que el acusado se encontraba sobre las 21,30 horas en la calle Ángel Gómez Fuentes donde se percató de la presencia de la menor de 17 años a la que se acercó armado con un cuchillo de 42 centímetros y 12 de hoja que exhibió mientras le gritaba "amiga, teléfono ya".

Con el fin de arrebatarle el terminal, el acusado llegó a forcejear con la menor a la que agarró por la sudadera y tiró al suelo, si bien ella "gritando y resistiéndose" consiguió zafarse del acusado y refugiarse en un portal "sin que el acusado consiguiese su propósito".

A raíz de los hechos, la perjudicada sufrió heridas leves en un muslo en la zona cervical por las que tuvo que ser atendida por los médicos sin mayores afecciones.

Posteriormente, el acusado se encontró con un grupo de cuatro personas que salía de un establecimiento hostelero en las inmediaciones la calle Antonio Muñoz Zamora a quienes también amenazó con gritos y la misma navaja.

Así, el grupo se vio obligado a "a salir corriendo" ante el "temor y desasosiego" que sintieron al ser perseguidos por el acusado hasta que consiguieron refugiarse en un vehículo.

No obstante, no ha quedado acreditado que el acusado fuera la misma persona que ese mismo día y sobre la misma hora en la misma zona amenazara a otra mujer con un cuchillo para exigirle que le diese todo lo que llevara.