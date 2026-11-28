Archivo - Papeletas para votar de los distintos partidos políticos preparadas en un colegio electoral - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 538.000 almerienses podrán ejercer su derecho al voto este domingo 29 de noviembre en las elecciones generales, lo que supone 21.711 más --un 4,03% más-- en relación a los comicios celebrados en julio de 2023, según datos oficiales de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.

En concreto, un total de 537.778 ciudadanos almerienses, 50.003 de ellos residentes en el extranjero, están llamados a las urnas este 29 de noviembre en las decimoséptimas elecciones generales, en las que doce partidos y coaliciones presentan candidaturas para elegir a seis diputados por la provincia y otros ocho aspiran a lograr los tres senadores en liza.

Del total de electores almerienses llamados este domingo a las urnas en Andalucía un total de 26.029 podrán ejercer el derecho al voto por primera vez en unos comicios generales por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, que tuvo lugar el 23 de julio de 2023.

Almería es la antepenúltima provincia andaluza por número de electores, sólo por delante de Huelva, que cuenta con 408.739, y de Jaén, con 515.089. Del resto, Sevilla es la provincia que cuenta con mayor número de electores, en concreto, un total de 1.606.098; seguida de Málaga, con 1.289.447; Cádiz, con 1.041.137; Granada, con 787.255; y Córdoba, con 648.361.

Por contra, Almería ocupa el tercer lugar entre las provincias con más electores residentes en el extranjero, tras Málaga, con 70.659, y Granada, con 58.678. Por detrás figuran Sevilla, con 42.870; Cádiz, con 34.107; Córdoba, con 20.534; Jaén, con 14.581, y Huelva, con 9.088.

El censo de electores almerienses residentes en el extranjero se ha reducido en 3.350 tras el auto del Tribunal Supremo (TS) que suspende el derecho a voto a nacionalizados por la 'ley de nietos' si no demuestran que son descendientes de exiliados.

DISPOSITIVO ELECTORAL Y DE SEGURIDAD

Por otra parte, los 103 municipios de Almería contarán este domingo con un total de 323 colegios electorales, donde dispondrán de 850 mesas electorales integradas en total por 2.550 miembros.

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la normalidad democrática durante la jornada electoral se desplegará en la provincia de Almería un operativo integrado por 1.816 efectivos, en concreto, 437 agentes de la Policía Nacional, 1.129 de la Guardia Civil y 250 de las distintas policías locales. La Policía Nacional desplegará a 347 efectivos en la capital y 90 en El Ejido.

PP GANÓ EN LA PROVINCIA CON EL 41% DE LOS VOTOS EN 2023

En las anteriores elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023, el PP ganó los comicios en la provincia de Almería y logró tres diputados al Congreso con el 41,04% de los votos, seguido del PSOE con dos escaños y un 28,97% de apoyo en las urnas.

Vox fue la tercera fuerza con un diputado y el 21,35% de los votos, seguida de Sumar con el 6,63% de los votos que no le permitieron obtener escaño. Adelante Andalucía sólo concurrió en las anteriores elecciones generales por la provincia de Cádiz.

En aquellos comicios el PP logró tres escaños en el Senado por la provincia mientras que el cuarto fue para el PSOE.