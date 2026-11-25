Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a cuatro personas que fueron localizadas en posesión de relevantes cantidades de cocaína, heroína y cannabis en el barrio de Pescadería-La Chanca entre noviembre de 2025 y finales del pasado mes de enero al tiempo que ha absuelto a otros seis acusados al considerar que no quedó acreditada su participación en la preparación o venta del estupefaciente.

El fallo, consultado por Europa Press y contra el que cabe recurso de apelación, impone al principal acusado cinco años y un mes de cárcel por un delito contra la salud pública después de que fuera sorprendido el 22 de noviembre del año pasado cuando caminaba por la calle con más de 700 gramos de cocaína en un bolso negro.

El tribunal apunta la pureza del estupefaciente, cercana al 80 por ciento y con un valor en el mercado ilícito superior a los 42.800 euros, que estaba destinada a su venta a terceras personas, toda vez que tiene en cuenta la agravante de reincidencia para fijar la pena, puesto que el acusado ya fue condenado en junio de 2021 por hechos similares. También le impone una multa de 100.000 euros.

La detención del sospechoso dio lugar a una serie de registros policiales posteriores, practicados a finales de enero de este año, en los que los agentes localizaron en su conjunto más de 600 papelinas de cocaína y heroína además de unos 124 gramos de derivados del cannabis en un total de tres domicilios de la zona, entre otros efectos.

Así, la sentencia condena con penas de entre cuatro años y medio y un año y seis meses a los dos miembros de un matrimonio en el que se localizó parte de la droga y a un tercer implicado, quien regentaba uno de los puntos de venta.

Por el contrario, la resolución judicial dictada por la Sección Segunda absuelve a otros seis acusados, cuatro de los cuales estaban acusados de participar en las ventas ya que fueron encontrados en una de las viviendas durante los registros, si bien ninguno de ellos poseía estupefacientes cuando fueron registrados.

El tribunal apunta que la mera presencia en un lugar no implica participación criminal. En este caso, los acusado fueron localizados en un sofá de la vivienda, donde había restos de haber consumido drogas, sin que las autoridades policiales los hubieran identificado en alguna de las vigilancias previas vendiendo o cobrando por los estupefacientes.

Asimismo, otro de los acusados de habitar en un punto de venta de estupefacientes fue absuelto al no quedar acreditado que residiera allí puesto que, si bien había sido visto por los agentes entrar y salir en una ocasión, no se localizaron en el inmueble ni documentación ni enseres personales.

La sentencia absuelve a un sexto implicado al que se acusaba de preparar y distribuir cocaína en colaboración con uno de los condenados a partir de unas conversaciones de WhatsApp en las que se mencionaba la frase "pescado blanco bueno escamas".

No obstante, el tribunal señala la duda razonable que generaba esta prueba, que no se vio respaldada por otros indicios ya que al acusado no se le incautaron drogas ni tampoco fue visto en las vigilancias policiales previas.