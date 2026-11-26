La candidata del PP al Congreso Carmen Crespo durante un acto. - PP

ALMERÍA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata 'número uno' del PP de Almería al Congreso de los Diputados, Carmen Crespo, ha criticado que Pedro Sánchez no haya acudido al Consejo Europeo en el que se van a abordar "cuestiones fundamentales para el futuro de la agricultura y la pesca", entre ellas la Política Agraria Común (PAC) y la Política Pesquera Común (PPC), así como los recursos económicos que recibirán los Estados miembros durante los próximos siete años.

Para Crespo, esta ausencia supone la "última traición" del presidente del Gobierno antes de las elecciones del próximo 29N, puesto que "con su decisión, deja que sean los franceses quienes decidan por los españoles sobre cuestiones estratégicas para el futuro del campo y la pesca" al haber delegado su representación en el liberal Emmanuel Macron.

En una nota, la candidata ha subrayado que en este Consejo Europeo se están negociando los recursos del próximo Marco Financiero Plurianual, por lo que considera "especialmente grave" que Sánchez, a consecuencia de la campaña política en España, "no esté presente para defender los intereses" del país.

"Nos estamos jugando los recursos de los próximos siete años para nuestros agricultores y pescadores", ha insistido Crespo, quien ha advertido de que las decisiones que se adopten "no solo afectarán a las ayudas directas de la PAC, sino también a la investigación, la innovación y la competitividad del sector agroalimentario, a través de instrumentos como el Fondo de Competitividad y Horizonte Europa, fundamentales para afrontar los retos de futuro".

La candidata del PP ha recordado que esta ausencia se suma a "otros dos agravios" del Gobierno de Sánchez, entre ellos su "negativa a defender el reconocimiento mutuo de sustancias fitosanitarias" para que los agricultores españoles puedan utilizar "los mismos productos autorizados en otros países de la Unión Europea, evitando así situaciones de desigualdad competitiva".

La también eurodiputada le ha afeado además la propuesta de destinar 4.000 millones de euros al sector pesquero "frente a los 7.000 millones que está reclamando el Parlamento Europeo para garantizar el futuro de la actividad". "Es la tercera traición a nuestros agricultores y pescadores", ha dicho la dirigente 'popular'.