Arma recuperada. - POLICÍA LOCAL DE VERA

VERA (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Vera (Almería) ha detenido a un varón de 47 años de edad tras una persecución a pie en la que se deshizo de una pistola municionada después de que el vehículo en el que viajaba, que figura como sustraído en Granada, embistiera a otro coche.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar sobre las 20,30 horas de este miércoles cuando el sospechoso habría amenazado al conductor de otro coche esgrimiendo el arma de fuego, por lo que este habría puesto rumbo con su vehículo hasta la Jefatura de la Policía Local de Vera.

En este sentido, el afectado llegó hasta las dependencias policiales donde pidió "auxilio urgente" y aseguró que estaba siendo "perseguido y embestido por otro vehículo", según han trasladado desde el cuerpo municipal.

Así, tras el impacto entre ambos coches, los ocupantes del vehículo perseguidor "se dieron a la fuga a la carrera", por lo que uno de los agentes de la Policía Local inició una persecución a pie hasta que logró interceptar y reducir a un sospechoso en las inmediaciones de un supermercado, a más de 200 metros de distancia.

Durante la huida, el individuo arrojó un objeto que resultó ser una pistola municionada y lista para su uso, la cual fue recuperada y asegurada por los agentes. En la intervención se comprobó, además, que el turismo utilizado por los presuntos agresores figuraba como sustraído en Granada.

Al detenido se le incautaron sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y un arma blanca. Así, fue puesto a disposición de la Guardia Civil por supuestos delitos de tenencia ilícita de armas, sustracción de vehículo y daños.