El cabeza de lista de Frente Amplio Andaluz al Congreso por Almería, Zacarías Lekal. - FRENTE AMPLIO

ALMERÍA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha cerrado este viernes en Almería una campaña electoral que su cabeza de lista al Congreso por la provincia, Zacarías Lekal, ha calificado de "ilusionante", al tiempo que ha llamado a la ciudadanía a movilizarse en las urnas este domingo.

En una nota, Lekal ha hecho balance de dos semanas de encuentros con colectivos y vecinos de la costa y del interior. "Ha sido una campaña de cercanía, con presencia en toda la provincia y con propuestas para la mayoría trabajadora", ha destacado.

"Hemos terminado una campaña ilusionante, que empezó como ha terminado: con muchas ganas", ha afirmado el candidato, quien ha destacado los encuentros con agricultores, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, feministas, colectivo Lgtbi, personas migrantes, pensionistas, sindicatos y jóvenes de la universidad.

"Hemos ido a todos los pueblos que hemos podido: hemos estado en Tabernas, en Los Vélez, en el Levante, en el Poniente y en el Bajo Andarax", ha señalado.

El candidato también ha destacado la presencia de la formación en todos los medios de comunicación y su participación en el debate andaluz celebrado en Sevilla, donde ha defendido a la provincia. "Hemos defendido a la clase trabajadora allí donde nos han abierto una ventana", ha apuntado.

"Ahora os toca a vosotros. Este 29 de noviembre, el voto tiene que ir para Frente Amplio Andaluz, para que podamos seguir luchando con esta energía", ha manifestado.

El programa electoral de la coalición, "centrado en las necesidades del día a día", incluye 125.000 viviendas públicas al año con alquileres que no superen el 25 por ciento de la renta, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas camino de las 32 sin pérdida salarial y un salario mínimo "blindado" por ley.

Entre sus propuestas también figuran la protección de las pensiones en la Constitución y su revalorización con el IPC, el refuerzo de la sanidad y la educación públicas, la defensa de un "precio justo" para el campo almeriense y un ferrocarril público que vertebre la provincia.