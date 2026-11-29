El secretario general del PSOE de Almería y candidato de Senado de Progreso, José María Martín, ejerciendo su derecho al voto. A 29 de noviembre de 2026. - PSOE DE ALMERÍA

ALMERÍA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería y candidato de Senado de Progreso, José María Martín, ha destacado este domingo 29 la importancia de la participación ciudadana en las elecciones generales que se celebran este domingo, una jornada que ha calificado de "importantísima para la democracia".

Asimismo, Martín ha valorado la "elevada afluencia de votantes" que ha observado en los colegios electorales y ha incidido en la "importancia de que la ciudadanía ejerza su derecho al voto, con independencia de la opción política por la que se decante".

"El modelo de sociedad que se va a construir en los próximos cuatro años se decide hoy", ha señalado el dirigente socialista, quien ha subrayado que "cuanta mayor participación haya, mucha más fuerza tendrá la decisión de la gente".

Asimismo, Martín ha trasladado su agradecimiento a todas las personas que forman parte del dispositivo electoral, destacando la labor de los trabajadores de Correos, que han facilitado el ejercicio del voto por correo, así como la de los integrantes de las mesas electorales, los representantes de la Administración y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En suma, el secretario general socialista ha valorado la fortaleza de la democracia española, que ha considerado "un referente a nivel mundial", y ha expresado su deseo de que prime la libre expresión de la ciudadanía y de que este domingo sea "una jornada feliz para toda la sociedad y, sin duda, para los demócratas".