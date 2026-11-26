La subdelegada del Gobierno en Almería en funciones, Loly Cruz, junto al secretario general de la Subdelegación, Antonio Hernández de la Torre, y el delegado provincial del INE, Vicente Blanquet, durante la presentación del dispositivo electoral del 29N. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

ALMERÍA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 537.778 electores están llamados a las urnas este domingo 29 de noviembre en la provincia de Almería, 21.670 más que en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, cuando el censo ascendía a 516.108 electores, lo que supone un incremento del 4,20 por ciento.

La provincia contará con 850 mesas distribuidas en 323 colegios electorales de sus 103 municipios para elegir a los seis diputados y cuatro senadores que corresponden a la circunscripción almeriense.

Así lo ha detallado este jueves la subdelegada del Gobierno en Almería en funciones, Loly Cruz, durante la presentación del dispositivo electoral, en la que ha estado acompañada por el secretario general de la Subdelegación, Antonio Hernández de la Torre Chicote, y el delegado del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Almería, Vicente Blanquet.

El dispositivo policial para garantizar la seguridad durante la jornada electoral movilizará a 1.816 efectivos, de los que 437 pertenecen a la Policía Nacional, 1.129 a la Guardia Civil y 250 a las distintas policías locales. Del total de agentes de la Policía Nacional, 347 se desplegarán en Almería capital y 90 en El Ejido.

Por su parte, Hernández de la Torre ha detallado las principales cifras del dispositivo electoral, en cuya preparación ha trabajado durante semanas la Administración General del Estado y que se coordinará con las cuatro juntas electorales de zona de la provincia.

Las 850 mesas suman 7.650 puestos entre presidencias, vocalías y suplencias, mientras que 414 representantes de la Administración harán el seguimiento de la jornada y dispondrán de 381 tabletas para transmitir los datos de constitución de las mesas, participación y escrutinio.

Asimismo, la Subdelegación del Gobierno ha dispuesto 1.700 urnas, 850 cabinas y 13.191 manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, así como un total de 5.403.960 papeletas y 979.000 sobres de votación para ambas cámaras.

En concreto, para la votación al Congreso se han preparado 4.903.840 papeletas y 526.000 sobres mientras que para la del Senado se han dispuesto 500.120 papeletas y 453.000 sobres.

El dispositivo cuenta también con 27 kits de voto accesible en braille, de los que 26 se han tramitado para su envío a domicilio y uno se entregará en el colegio electoral.

MÁS DE 17.000 SOLICITUDES DE VOTO POR CORREO

La Oficina del Censo Electoral ha contabilizado en Almería 17.371 solicitudes de voto por correo de electores residentes en España, de las que 10.161 se han gestionado en las oficinas de Correos y 7.210 a través de la web.

Todas se han dirigido a las delegaciones provinciales de este organismo. Por otro lado, la Subdelegación ha cifrado en 50.003 las solicitudes de residentes en el extranjero.

El delegado del INE y responsable de la Oficina del Censo Electoral, Vicente Blanquet, ha asegurado que el sistema de voto por correo es "seguro y garantista" y ha destacado la "absoluta fiabilidad y transparencia" del procedimiento. El plazo para depositar el voto en Correos ha finalizado este jueves a las 14,00 horas.

INFORMACIÓN ELECTORAL

Durante la jornada del 29N, la Oficina del Censo Electoral, ubicada en el número 12 de la calle Fresador de Almería, permanecerá abierta al público hasta el cierre de los colegios electorales.

Además, se ha habilitado el teléfono 900 343 232 para atender consultas sobre la mesa electoral en la que corresponde votar, la ubicación del colegio o la ausencia de electores en las listas.

Aquellos electores que no figuren en las listas pese a que deban estar incluidos en ellas o que encuentren algún error material que impida su identificación podrán solicitar una certificación censal específica, cuya expedición está regulada por la instrucción 7/2007, de 12 de abril, de la Junta Electoral Central.

El trámite deberá realizarse de forma presencial en la Oficina del Censo Electoral o a través del ayuntamiento correspondiente.

Los colegios electorales permanecerán abiertos este domingo desde las 9,00 hasta las 20,00 horas. Toda la información sobre la jornada electoral y el seguimiento de los resultados estarán disponibles en la web 'www.29neleccionesgenerales.es'.