Encendido navideño de Almería capital. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El artista almeriense Rafael Ruiz, conocido como RVFV, y cuatro niños de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería y Provincia (Argar) han protagonizado este viernes, junto a la alcaldesa, María del Mar Vázquez, el encendido extraordinario del alumbrado navideño durante una multitudinaria fiesta que ha congregado a miles de personas en Puerta de Purchena y el renovado Paseo de Almería.

La cuenta atrás, coreada por pequeños y mayores, ha dado paso al encendido de más de un millón y medio de puntos de luz que, durante los próximos 40 días, adornarán las calles, plazas y barrios de la capital.

Desde primera hora de la tarde, numerosas familias han disfrutado de los espectáculos y pasacalles que han partido desde la plaza Circular y que, a través de distintos recorridos, han confluido en la Puerta de Purchena.

La alcaldesa ha destacado la respuesta de los almerienses a esta celebración, así como el estreno navideño del Paseo tras la culminación de las obras de transformación de este espacio urbano. "Es una alegría ver la Puerta de Purchena y el Paseo llenos de gente, de familias, de niños y de mayores compartiendo un momento tan especial", ha manifestado.

"La Navidad tiene esa capacidad de reunirnos, de devolvernos la ilusión y de hacernos disfrutar de nuestra ciudad de una manera diferente. Este año, además, tenemos la oportunidad de vivirla en un Paseo renovado que vuelve a ser el gran punto de encuentro de los almerienses", ha señalado Vázquez.

La primera edil ha agradecido especialmente la participación de RVFV y de los pequeños de Argar y ha animado a almerienses y visitantes a disfrutar de las fiestas.

"Tenemos por delante 40 días para disfrutar de Almería, de sus calles iluminadas, de sus tradiciones, de la cultura, de nuestros comercios y de nuestra hostelería", ha apuntado la alcaldesa, quien ha destacado que el Ayuntamiento ha preparado una programación "muy amplia, con propuestas para todas las edades".

"Queremos que la gente salga a la calle, que participe, que comparta buenos momentos y que quienes nos visiten descubran también lo mucho que Almería tiene que ofrecer en estas fechas", ha añadido.

ESPECTÁCULOS DE LUZ Y SONIDO

El espectáculo de luz y sonido del Paseo de Almería, convertido en un "universo de estrellas fugaces" que combina iluminación, música y efectos visuales, se ha estrenado este viernes y ofrecerá cuatro pases diarios, a las 18,00, 19,00, 20,00 y 21,00 horas.

Por su parte, Puerta de Purchena se ha convertido en un escenario al aire libre con un espectáculo de iluminación de 360 grados, un 'flashmob', proyecciones sobre sus fachadas y efectos especiales que han precedido al encendido. Las actuaciones musicales de Mayca Teba y Verónica Romero han completado una jornada inaugural "concebida para el disfrute de toda la familia".

Entre las propuestas de iluminación de esta Navidad figuran también el cielo de luz en movimiento de la Plaza de la Catedral, el bosque navideño de fantasía que recreará el parque Nicolás Salmerón a partir del 4 de diciembre y el espectáculo de 'videomapping' de la Plaza Vieja desde el 18 de diciembre.

MÁS DE 220 ACTIVIDADES

La programación municipal contempla más de 220 actividades repartidas en más de una treintena de espacios de la ciudad y representa, según el Consistorio, una oportunidad para la dinamización comercial, hostelera y turística de la capital.

Entre las propuestas figuran la recuperación del belén municipal en su tradicional emplazamiento de la Plaza Vieja, la ruta de belenes, los mercados navideños, las zambombadas flamencas, los conciertos, los espectáculos infantiles, la pista de hielo, las actividades deportivas y las alternativas de ocio en los barrios.

El 4 de diciembre abrirá sus puertas 'AlmeriPark', la Feria de Navidad del Puerto de Almería, que tendrá en el rehabilitado Tinglado uno de sus principales atractivos.

El Paseo será también escenario de la iniciativa 'Navidad Sostenible', que incluye talleres, juegos tradicionales, manualidades y actividades de concienciación medioambiental dirigidas a las familias.

La exhibición de drones prevista en las Almadrabillas para el Día del Pendón, la tradicional San Silvestre, las celebraciones para despedir el año y la Cabalgata de los Reyes Magos del próximo 5 de enero completarán la programación "que invita a vivir la ciudad, recorrer sus calles y disfrutar de la Navidad en Almería".