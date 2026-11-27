Miembros del PP de Almería al cierre de la campaña del 29N. - PP

ALMERÍA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Almería ha pedido este viernes una movilización "masiva" en la jornada electoral del 29 de noviembre que concentre el voto a favor de Alberto Núñez Feijóo, puesto que, según calculan, los 'populares' estarían rozando el tercer escaño en detrimento del PSOE por una distancia de "apenas 600 votos".

El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha pedido "poner fin al 'sanchismo'" y asegurar un gobierno liderado por el PP que atienda las reivindicaciones de Almería y que acompase las políticas que ya se desarrollan en la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y en los más de 60 ayuntamientos donde la formación ya gobierna.

Así, ha reivindicado una Almería que "tenga el protagonismo que merece" sin dejar de insistir en la participación, ya que será un aspecto "fundamental" de cara al día de la votaciones.

En esta línea, el 'número uno' de la lista del PP de Almería al Senado, Miguel Ángel Castellón, ha advertido de la importancia decisiva del voto en estas elecciones puesto que, según sus cálculos, "apenas 600 votos pueden determinar a quién corresponde el último escaño de la provincia de Almería, si al PP o al PSOE".

"Hay esperanza", ha asegurado Castellón, para quien el voto al PP "sirve más que nunca" para decantar la elección de sexto diputado en juego y posibilitar que "Pedro Sánchez tenga el peor resultado de la historia del PSOE en la provincia de Almería".

La cabeza de lista al Congreso por Almería, Carmen Crespo, también ha reclamado el voto para su partido a quienes "tienen dudas" o "han sentido miedo ante los mensajes de la campaña". Del mismo modo, ha hecho un llamamiento a los "socialistas de buena fe" que, según ha señalado, están "decepcionados con los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez".

La dirigente 'popular' ha trasladado un mensaje a los jóvenes para que "además del voto de protesta, apuesten por el voto útil y seguro" al PP, con el que se pondrá "fin al Gobierno de Sánchez" y se abrirá "la puerta a una nueva etapa de gestión y esperanza con Alberto Núñez Feijóo" basada en "la unidad, la ilusión y las oportunidades".

CASI 160 ACTOS

El presidente del partido en Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha hecho un balance de campaña junto a la cabeza de lista al Congreso de los Diputados, Carmen Crespo, y el candidato 'número uno' al Senado, Miguel Ángel Castellón, en la que ha valorado los 157 actos desarrollados para trasladar el proyecto 'popular' a los ciudadanos.

Para Fernández-Pacheco, estas elecciones "van mucho más allá de elegir unas siglas o un candidato" puesto que "está en juego el futuro de España y el presente de los almerienses", quienes, según ha dicho, actualmente afrontan "mayores dificultades económicas, menos oportunidades laborales, problemas para acceder a una vivienda, peores infraestructuras y menos posibilidades de crecimiento".

Sostiene el presidente del PP de Almería que tras ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, los ciudadanos tienen que "hacer frente a más impuestos y mayores dificultades mientras reciben peores servicios públicos".

También ha denunciado la "falta de gestión" del Ejecutivo, la "inseguridad", la "crispación política" y los "casos de corrupción que rodean al entorno del presidente del Gobierno" frente al proyecto del PP, basado en "la decencia, el esfuerzo, la capacidad de superación y la gestión pública".

El líder de los 'populares' de Almería ha destacado que su partido ha desarrollado una campaña "limpia y en positivo", centrada en "propuestas" y "sin recurrir a los insultos", sentido en el que ha agradecido la implicación de los dirigentes nacionales, del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y de los más de 60 alcaldes y alcaldesas del PP de la provincia.

También se ha referido al compromiso de los 2.570 interventores y apoderados del PP que "estarán presentes en las mesas electorales para velar por la transparencia del proceso".

Por su parte, Crespo ha destacado que el PP ha desarrollado una campaña "limpia, propositiva y centrada en las soluciones" que necesita Almería, con el compromiso de defender los intereses de la provincia desde cualquier responsabilidad institucional.

En este sentido, ha defendido la necesidad de recuperar la convivencia y la unidad entre los españoles y de ofrecer respuestas a los problemas de los pensionistas, los agricultores, los pescadores, los jóvenes, las mujeres y los empresarios.

La candidata ha insistido en que Almería necesita inversiones y soluciones para garantizar el agua, las infraestructuras, la energía y las herramientas que permitan a los agricultores combatir las plagas que afectan a sus cultivos. También ha defendido un Gobierno que ofrezca "seguridad y oportunidades" a las familias y que permita a los jóvenes "construir su futuro".

Castellón, ha destacado el intenso trabajo realizado por los hombres y mujeres del Partido Popular durante los 15 días de campaña para trasladar a los almerienses un mensaje de "esperanza" y "demostrar que existe una alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez".

También ha denunciado las dificultades que atraviesa la provincia en materia de infraestructuras y servicios públicos, haciendo referencia al estado de las carreteras estatales y a la falta de confianza de los ciudadanos en el transporte ferroviario. Frente a esta situación, ha defendido una "gestión eficaz y eficiente que permita recuperar la calidad de los servicios públicos".