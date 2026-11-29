El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha llamado este 29N a la participación en esta jornada electoral y ha destacado la importancia de acudir a las urnas para decidir el futuro de la ciudad, la provincia, Andalucía y España. - PP ALMERÍA

ALMERÍA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha hecho un llamamiento este 29N a la participación en esta jornada electoral y ha destacado la importancia de acudir a las urnas para decidir el futuro de la ciudad, la provincia, Andalucía y el conjunto de España.

Fernández-Pacheco ha subrayado que se trata de una jornada decisiva y ha expresado su deseo de que transcurra con normalidad, tranquilidad y una elevada participación.

"Lo deseable es que tengamos una alta participación, porque querrá decir que los ciudadanos han acudido en masa a ejercer su derecho constitucional al voto", ha señalado.

El presidente del PP ha animado a los almerienses a acudir a las urnas con responsabilidad y memoria. "Pedimos que la gente vote con memoria, que seamos conscientes de todo lo que ha pasado en nuestro país a lo largo de los últimos años y que hoy decidamos con esta herramienta democrática qué país queremos para los próximos cuatro años", ha afirmado.

Asimismo, ha destacado la importancia de que la jornada electoral se desarrolle con absoluta normalidad y ha querido reconocer el trabajo de todas las personas que hacen posible el correcto funcionamiento de los colegios electorales.

En este sentido, ha agradecido la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los funcionarios que hoy están prestando servicio y de los ciudadanos que forman parte de las mesas electorales.

También ha tenido palabras de agradecimiento para los interventores y apoderados de todas las formaciones políticas y, especialmente, para los del PP de Almería, a quienes ha reconocido su dedicación y compromiso.

"De manera totalmente desinteresada y altruista nos regalan su tiempo a lo largo de todo el día para defender nuestra opción política", ha destacado.

Por último, Ramón Fernández-Pacheco ha trasladado su deseo de que la jornada transcurra sin incidencias y que, al finalizar el recuento, "tengamos como españoles mucho que celebrar".

LOS CANDIDATOS 'POPULARES' CARMEN CRESPO Y MIGUEL ÁNGEL CASTELLÓN

Además, por su parte, la cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados, Carmen Crespo, ha ejercido este domingo por la mañana su derecho al voto en el colegio electoral San Fernando de Adra desde donde ha animado a todos los almerienses a participar en esta jornada electoral y a decidir con libertad el futuro de España.

Crespo ha destacado la importancia de estos comicios, en los que, según ha señalado, los ciudadanos están llamados a elegir el rumbo del país para los próximos cuatro años.

"Hoy estamos ejerciendo nuestro derecho al voto con contundencia, con libertad, con memoria, pero también con ganas de futuro", ha afirmado.

La candidata 'popular' ha mostrado su satisfacción por la elevada participación registrada durante las primeras horas de la jornada y ha subrayado que "la gente está decidiendo su futuro", manifestando su confianza en que las urnas permitan abrir una nueva etapa política.

Asimismo, ha agradecido el trabajo de todas las personas que hacen posible el desarrollo de las elecciones, especialmente de los interventores y apoderados de las distintas formaciones políticas.

En este sentido, ha tenido un reconocimiento especial para los 2.570 interventores y apoderados del PP en la provincia de Almería, a quienes ha agradecido su compromiso y dedicación.

Crespo también ha puesto en valor la dimensión de la jornada electoral en la provincia, que cuenta con 487.775 electores distribuidos en 850 mesas, y ha trasladado sus mejores deseos para que la votación transcurra con normalidad, tranquilidad y participación.

La candidata del PP ha hecho un llamamiento especial a los jóvenes, así como a los agricultores, pescadores y al conjunto de hombres y mujeres que trabajan y contribuyen al desarrollo de la provincia. "Todos se juegan su futuro, su ilusión y su esperanza en estas elecciones", ha señalado.

Por último, Crespo ha insistido en la importancia de acudir a las urnas y ejercer el derecho al voto como herramienta para decidir el futuro colectivo.

"Los almerienses estamos muy comprometidos con nuestro país y con el cambio", ha concluido, expresando su deseo de que la jornada electoral finalice con una amplia participación y con la esperanza de una nueva etapa para España.

Por su parte, el candidato de los 'populares' de Almería al Senado, Miguel Ángel Castellón, ha destacado el ambiente de participación e ilusión que, según ha señalado, se está viviendo en los colegios electorales de la capital y de los distintos municipios de la provincia.

Castellón ha afirmado que más de medio millón de almerienses están llamados a las urnas y ha asegurado que durante las primeras horas de la jornada se está percibiendo una importante movilización ciudadana.

En este sentido, ha manifestado que "España tiene mucho futuro por delante" y ha defendido la importancia del esfuerzo compartido para construir "un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos".

Y ha subrayado la trascendencia de esta cita electoral para el conjunto del país y, especial , para la provincia de Almería. Según Castellón, los ciudadanos son plenamente conscientes de la importancia de su voto para decidir el rumbo de España en los próximos años.

Por ello, ha expresado su confianza en que los resultados de esta jornada permitan abrir una nueva etapa, y ha asegurado que "mañana, día 30, puede amanecer un futuro muy prometedor para millones de españoles y para miles de almerienses".