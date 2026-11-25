Encuentro de los candidatos del PP al Congreso y al Senado por Almería con representantes del sindicato 'Tu Abandono Me Puede Matar'. - PP

ALMERÍA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Congreso por Almería Maribel Sánchez Torregrosa y el candidato al Senado Juan José Matarí se han comprometido este miércoles a impulsar el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como profesión de riesgo, mientras que la candidata ha recordado las iniciativas de su formación para mejorar la prisión de El Acebuche.

Así lo han trasladado durante una reunión con representantes del sindicato 'Tu Abandono Me Puede Matar', celebrada a petición de este colectivo con motivo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Durante el encuentro, Sánchez Torregrosa ha incidido en el compromiso de su formación de reforzar la protección de los trabajadores penitenciarios frente a las agresiones y garantizar que dispongan de los medios necesarios para desarrollar su trabajo.

La candidata 'popular' ha recordado que hace apenas un mes se consiguió el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, un avance en el que ha destacado "el trabajo y las iniciativas impulsadas por el PP".

Asimismo, ha señalado que su formación presentó el 24 de septiembre de 2024 una iniciativa en la que reclamaba mejoras para la prisión de El Acebuche y dicho reconocimiento, una propuesta que salió adelante pese al voto en contra del PSOE, según ha indicado.

"Desde el PP hemos mantenido un contacto permanente con los representantes de los trabajadores penitenciarios durante toda esta legislatura y hemos defendido sus reivindicaciones, tanto en lo relativo a la prisión de El Acebuche como a sus condiciones laborales", ha manifestado.

La candidata al Congreso ha explicado que el programa electoral del PP que lidera Alberto Núñez Feijóo recoge medidas concretas para mejorar las condiciones profesionales de los funcionarios de prisiones, entre ellas la implantación de protocolos eficaces frente a las agresiones, la asistencia jurídica y psicológica y el refuerzo de los medios materiales y humanos.

"Su seguridad también es la seguridad de todos y vamos a seguir trabajando para que sus reivindicaciones se traduzcan en medidas concretas", ha asegurado.