PPE insiste en su rechazo al cambio de etiquetado de productos hortofrutícolas que "confunde" al consumidor

La eurodiputada del PPE Carmen Crespo se reúne con la presidenta de Asaja Almería, Adoración Blanque. - PP

ALMERÍA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y portavoz de Agricultura del PPE, Carmen Crespo, ha reiterado el "profundo rechazo" de su formación al cambio de etiquetado propuesto por la Comisión Europea en productos hortofrutícolas para la implantación de uno que "oculta el país de origen" y "confunde deliberadamente al consumidor".

Así lo ha trasladado en una nota tras haber mantenido una reunión de trabajo con la presidenta de Asaja-Almería, Adoración Blanque, para analizar de forma exhaustiva la situación del campo andaluz y español.

El encuentro se ha centrado, principalmente, en los acuerdos comerciales que la Unión Europea está estableciendo con terceros países, con especial preocupación por el acuerdo con Marruecos, que "sigue generando una fuerte preocupación en el sector hortofrutícola andaluz debido a la competencia desleal que sufren en los últimos años".

A este respecto, Crespo ha explicado que el PP "está ejerciendo una fuerte defensa del sector" en el Parlamento con la objeción registrada por el Partido Popular al acto delegado de la Comisión Europea para rechazar la modificación del etiquetado de origen y a la que "le faltó un único voto para prosperar".

La eurodiputada ha lamentado que el PSOE decidiera "no apoyarla", al tiempo que ha pedido a los miembros de Vox "ser serios" porque "a ellos le faltaron cerca de 200 votos para sumarse con éxito a una postura de defensa clara del sector".

Para Crespo, "Europa no puede renunciar a la transparencia ni al cumplimiento de sus propias normas". Además del aspecto legal, Crespo ha alertado de las consecuencias económicas, ya que "estamos ante un acuerdo con Marruecos opaco y poco transparente que se ha negociado de espaldas Parlamento", que "no nos convence" y "cuyo cambio en el etiquetado vendría a endurecer la situación al generar una doble competencia desleal al agricultor".

Además, según la europarlamentaria, el acuerdo "no se ha adaptado a la realidad de la UE tras el Brexit y señala que los contingentes de importación siguen sin actualizarse". Solo en tomate y según sus cálculos, España ha perdido el 50 por ciento de su cuota en la UE y hasta el 80 por ciento en el Reino Unido, mientras Marruecos ha incrementado la suya un 70 por ciento, según ha comparado.

La eurodiputada ha vuelto a reafirmar el compromiso del PP de "no aceptar acuerdos ni actos delegados que profundizan en una competencia desleal que ya está desbordando a los productores europeos".

A este respecto, ha hecho hincapié en que el PP ha reclamado la incorporación de cláusulas de reciprocidad, la creación de una Oficina Europea de Control de Importaciones y el refuerzo de los controles en frontera para garantizar el cumplimiento estricto de los contingentes y los estándares fitosanitarios, laborales y medioambientales.

Crespo ha incidido en que el sector hortofrutícola, como exportador nato, "es consciente de que Europa debe abrirse a nuevas relaciones comerciales, pero siempre protegiendo a nuestros productores". "El PP está defendiendo la competitividad y la rentabilidad de nuestros agricultores y ganaderos", ha remarcado.