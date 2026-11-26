Imagen de archivo del artista almeriense RVFV durante un acto en el Ayuntamiento de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El artista almeriense Rafael Ruiz, conocido como RVFV, y cuatro usuarios de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería y Provincia (Argar) protagonizarán este viernes la fiesta de bienvenida de la Navidad en la capital.

Junto a la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, pulsarán a las 19,00 horas en Puerta Purchena el botón del encendido extraordinario del alumbrado navideño, que contará este año con más de un millón y medio de puntos de luz distribuidos por calles, plazas y espacios emblemáticos del centro y los barrios.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, las actividades comenzarán a las 18,00 horas con tres pasacalles que partirán desde la Plaza Circular y recorrerán diferentes calles del centro de la ciudad hasta llegar a Puerta Purchena.

La regidora ha agradecido a RVFV y a la asociación Argar "su predisposición para sumarse y participar en uno de los días más bonitos del año como es el encendido extraordinario de Navidad", así como al resto de artistas que participarán en la fiesta inaugural.

Asimismo, Vázquez ha invitado "a todos los almerienses y visitantes a asistir a este inicio de la Navidad que desde el Ayuntamiento de Almería hemos preparado con mucho mimo y cariño porque sabemos lo especial que es esta época del año para las familias y, especialmente, para los más pequeños de cada casa".

El primero de los pasacalles, bajo la temática de 'Cascanueces' y a cargo de la compañía Maral Eventos, recorrerá la Plaza Circular, el Paseo de Almería, la calle Poeta Villaespesa, la Plaza Marqués de Heredia, las calles Conde Ofalia, Doctor Gómez Ulla y Ricardos, la Plaza de San Pedro, la calle Plácido Langle, la Plaza de Flores, las calles Hernán Cortés y de las Tiendas y la Plaza Manuel Pérez García hasta llegar a Puerta Purchena.

Por su parte, la compañía Lighthouse llevará su espectáculo 'Angel Dream Luz' desde la Plaza Circular por el Paseo de Almería, las calles General Tamayo, Reyes Católicos, Navarro Rodrigo y García Alix y la Rambla Obispo Orberá hasta Puerta Purchena, mientras que 'Gigantes de Nieve', de la compañía David Go, recorrerá la Plaza Circular y el Paseo de Almería hasta alcanzar el mismo destino.

Desde las 18,00 horas, Puerta Purchena acogerá actividades de animación familiar a cargo de la compañía 'Sweet Animaciones', con canciones conocidas del ámbito infantil, juegos participativos y animadores.

En torno a las 18,40 horas tendrá lugar un espectáculo sorpresa y, minutos antes del encendido, se ofrecerá otro de iluminación de 360 grados que convertirá este espacio en un "gran lienzo escénico", con proyecciones, efectos lumínicos y efectos especiales, entre otros, sobre todas sus fachadas.

Tras el encendido, las artistas Mayca Teba y Verónica Romero pondrán el broche final a la jornada con sus espectáculos navideños.

ESPECTÁCULOS LUMÍNICOS DIARIOS

El espectáculo del Paseo de Almería ofrecerá pases diarios a las 18,00, 19,00, 20,00 y 21,00 horas y transformará este espacio urbano en un "universo de estrellas fugaces" mediante la combinación de iluminación, sonido y efectos visuales.

Entre las propuestas más destacadas de la programación navideña figuran también la iluminación de la Plaza de la Catedral, con un "cielo de luz en movimiento", y el espectáculo luminotécnico y musical 'El Susurro de la Navidad', que se inaugurará el 4 de diciembre en el Parque Nicolás Salmerón, convertido en un "bosque navideño de fantasía".

Además, el espectáculo de 'videomapping' de la Plaza de la Constitución ofrecerá pases diarios del 18 de diciembre al 4 de enero, mientras que el 26 de diciembre, a las 20,00 horas, tendrá lugar una exhibición de drones en la explanada de Las Almadrabillas.