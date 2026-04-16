Adelante critica las listas de espera y pide que el SAS cubra productos para pacientes con cáncer y la salud bucodental

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la Junta, José Ignacio García, frente al hospital de Jerez de la Frontera. - ADELANTE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha lamentado este jueves los datos de las listas de espera publicados por el Ministerio de Sanidad, que sitúa en 173 días la demora media para las intervenciones quirúrgicas y en 136 días para cita especializada.

"El Partido Popular premia a los que privatizan la sanidad pública, a los que dedican dinero a los toros, en vez de a las listas de espera. Ese es el Partido Popular en Andalucía", ha criticado García en un atención a los medios en Jerez de la Frontera (Cádiz).

En la ciudad gaditana, Adelante ha presentado una propuesta para ampliar la cartera de servicios públicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) incluyendo los productos para las personas que están pasando o han pasado por un cáncer, junto con la salud bucodental.

"Nosotros queremos que se arreglen los verdaderos problemas de la gente. Hay un montón de aspectos de la vida, un montón de elementos, que deberían estar cubiertos por la sanidad pública", ha reivindicado José Ignacio García.

En relación a los productos relacionados con el cáncer, la formación reclama que se introduzcan "todos los productos necesarios para el tratamiento y cura del cáncer" desde pelucas y sujetadores postmastectomía hasta productos dermatológicos y oculares, pasando por cremas o cojines postquirúrgicos. Productos que ha calificado García como de "extrema necesidad".

En relación con la salud bucodental, Adelante Andalucía ha argumentado la necesidad de que esta sea "preventiva, a través de limpiezas y revisiones, lo que evitaría intervenciones quirúrgicas más costosas y complicadas en el futuro".

"La salud bucodental es imprescindible para la gente y sonreír no puede ser un privilegio de lo que tenga uno en el bolsillo, de lo que tenga uno en la cuenta bancaria", ha concluido el candidato.



